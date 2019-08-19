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Зеленский призвал Израиль признать Голодомор. Это возможно?

14:20
Зеленский призвал Израиль признать Голодомор. Это возможно? - фото 1
Зеленский призвал Израиль признать Голодомор. Это возможно?

В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский призвал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху признать Голодомор геноцидом.

Зеленский встретился с Нетаньяху – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает Интерфакс Украины.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим….Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - заявил президент.

Отметим, что шансы на признание Израилем Голодомора геноцидом являются крайне мизерными. С точки зрения еврейской историографии, Холокост (Шоа) - это геноцид, не имеющий в истории человечества аналогов. Всякое уравнение этой трагедии с другой может быть негативно воспринято еврейской общественностью. А это очень не на руку Нетаньяху.

Знали ли об этом у Зеленского? Скорее "да", чем "нет". Выгода для гаранта уже вполне очевидна: получение политических очков от патриотически активной части населения.

Отметим, что на проблеме Голодомора акцентировали внимание и предыдущие администрации украинских президентов, в частности Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Особую деятельность по разработке данной тематики принадлежит Институту нацпамяти.

Кроме того стоит добавить, что на данный момент имеется больше миллиона публикаций о геноциде 1932-1933 гг. Однако с признанием очевидного факта на международной арене пока что имеются проблемы.

Напомним, еще один штат Америки признал Голодомор геноцидом.

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Новости Украина Биньямин Нетаньяху Израиль Владимир Зеленский
Интерфакс Украина
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