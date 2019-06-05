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Елена Зеленская покрасовалась модным прикидом – яркие ФОТО

11:22
Елена Зеленская покрасовалась модным прикидом – яркие ФОТО - фото 1
Елена Зеленская покрасовалась модным прикидом – яркие ФОТО

Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетил Брюссель. Но на этот раз речь пойдет вовсе не о нем, а о его жене Елене и ее вкусах.

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Впервые представив за рубежом нашу страну в качестве первой леди, она мигом поразила всех своим нарядом.

Бежевый костюм, брюки-капот, белая футболка и кеды. Вот и весь нехитрый прикид Зеленской. Зато какой фурор она им произвела!

"Какая стильная", "Потрясающе выглядите", "Очень красивый наряд у вас", "Ух, крутой костюм", "Очень стильный look. Красивая первая леди Украины", "Идеальный образ. Стильно и сдержанно", - пишут в комментах люди.

Елена Зеленская покрасовалась модным прикидом – яркие ФОТО - фото 182188

Сама первая леди скромно промолчала о себе, сопроводив свой пост лишь следующим комментарием:

"Первый зарубежный визит. Имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира. Хочу поблагодарить за гостеприимство жене главы Миссии Украины при НАТО Инне Пристайко и жене посла Украины в Бельгии Тамаре Точицкой".

Елена Зеленская покрасовалась модным прикидом – яркие ФОТО - фото 182187
Напомним, первая леди Елена Зеленская решила завести Instagram. И это после неудачного опыта с соцсетями.
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