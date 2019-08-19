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Швырнула хлеб в Киеве: Жена Нетаньяху закатила скандал - ВИДЕО

09:40
Швырнула хлеб в Киеве: Жена Нетаньяху закатила дикий скандал - фото 1
Швырнула хлеб в Киеве: Жена Нетаньяху закатила дикий скандал

В воскресенье, 18 августа, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой вылетел в Киев. Но не обошлось без скандала.

В Украине посчитали всех евреев

Об этом сообщают израильские СМИ.

По данным источников, на борту самолета случилось непредвиденное: экипаж судна не поприветствовал "должным образом" жену премьера Сару. Желая восстановить справедливость, та попыталась вломиться в кабину к пилотам.

Швырнула хлеб в Киеве: Жена Нетаньяху закатила скандал - ВИДЕО - фото 186155

Чета Нетаньяху перед отбытием

К счастью, ее действия пресекли. На самом же деле миссис Нетаньяху никто не обижал: жену Нетаньяху встретили должным образом.

Но на этом приключения Сары не закончились. Уже прибыв в Киев, она умудрилась нарушить украинский церемониал. По традиции, первую чету Израиля встретили три девушки с хлебом и солью.

Швырнула хлеб в Киеве: Жена Нетаньяху закатила скандал - ВИДЕО - фото 186154

Встреча в Киеве

Премьер все сделал правильно: обмакнул хлеб в соль и надкусил, а после передал ломтик своей супруге. Однако та бросила лакомство на землю.

Отметим, что несмотря на некоторые разногласия между нашими странами, в последнее время израильтяне позитивно отзываются об Украине, поскольку это "единственная страна помимо Израиля, где и президент, и премьер - евреи".

Напомним, "слуга народа" служил Израилю – ФОТОФАКТ.

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