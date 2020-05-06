Нардепы увеличили бюджеты налоговой милиции, которую Зеленский обещал ликвидировать

Налоговая милиция получила прибавку к бюджету в 450 миллионов

Вопреки публичным обещаниям президента о разгоне схемщиков-коррупционеров под названием "Государственная налоговая милиция" в составе ГФС, "слуги народа" наоборот в два раза увеличили выделение денег для функционирования органа.

Как утверждают журналисты проекта "Схемы" масштабный перепил бюджета с выделением полутора миллиардов налоговикам стало возможно под шумок карантина.

Когда народные депутаты собрались на внеочередное заседание чтобы переписать доходы и расходы государства и внести деньги для борьбы с коронавирусом, под урезание бюджетов попали многие сферы. Нещадно "Слуги народа" урезали культуру, науку, образование и кино. Но вот силовикам почему-то значительно накинули баблишка. Больше всех получил Арсен Аваков с подконтрольным ему МВД. ГФС с налоговой милицией, вместо которой уже давно собираются создать бюро финансовых расследований.

Для чего власти решили добавить деньжат структуре, которая по факту заточена исключительно на кошмаренье бизнеса, неизвестно. Вполне может быть, что за счет милиции и команды ей "фас" власти намерены наполнять пустующий бюджет.

Напомним, согласно внесенным в бюджет правкам, предельный дефицит был увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.