Меньше на коронавирус, больше - Коломойскому: в ВР внесли закон об изменении в бюджет

Нардепы хотят принять бюджет с жутким увеличением дефицита

Вечером в субботу, 11 апреля, нардепы финансового комитета парламента согласовали между собой все пункты законопроекта о фактическом переписывании бюджета. И если документ примут в существующем виде, вопрос получения кредита от МВФ окажется под еще большим вопросом.

Сегодня на сайте парламента появилось сообщение о регистрации закона об изменениях в бюджет, который срочно нужно принять для проведения закупок лекарств, средств защиты для медиков, аппаратов ИВЛ и так далее для борьбе с коронавирусом.

Правда, нардепы решили параллельно с этим "отщипнуть" деньжат у других важных отраслей, и, конечно же, выделить дополнительные миллиарды для олигархов. А антикоронавирусные планы при этом были значительно уменьшены. Так, в законопроекте подразумевается сокращение финансирования фонда на борьбу с COVID-19 до 64,9 млрд грн - на целых 2 миллиарда гривен.

Вместо этого усилиями "Слуг народа" планируют отдать 4 миллиарда гривен в качестве дотации аграриям, хотя изначально Кабмин просил намного меньшую цифру - 2,5.

Также 100 миллионов государство может выделить на прихоти Коломойского и профинансирует строительство аэропорта в Днепре. Того самого, который олигарх фактически отжал у страны. 15 миллионов дополнительных расходов нардепы предусмотрели на создание национального парка "Софиевка" и 21 - на Украинский институт при Министерстве иностранных дел Украины. Больше получит и Арсен Аваков, финансирование министерства которого увеличили на 195 миллионов.

Стоит отметить, что предельный дефицит государственного бюджета при этом увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд. Таких небывалых растрат не было даже в 2014-м году, когда страну охватила война, а Янукович оставил ее со считанными крохами в казне. Более того, не переписывание бюджета, а лишь внесение в него корректирующих изменений прописано в требованиях МВФ к странам, которые Фонд кредитует. Нардепы же планируют нарушить еще один пункт, который является ключевым для получения кредита. А на этом самом кредите как раз и построены надежды властей на выполнение бюджета.

К слову, шансы договориться с МВФ выглядят достаточно призрачными, поскольку для получения кредита властям нужно принять ряд законопроектов. Наиболее важный из них - о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам, был заблокирован 16 тысячами правок благодаря предавшим интересы Украины депутатам в интересах Игоря Коломойского. И его даже нет в повестке дня завтрашнего заседания ВР.