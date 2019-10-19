Завод Гладковского давит на суд и грозит саботажем

Богдан раздора

В деле Гладлковского-Свинаряука запущена опробованная еще с советских времен технология под названием - письма трудовых коллективов.

В субботу, 19 октября, комания "Богдан Моторс" на своем официальном сайте опубликовала так называемое письмо так называемого трудового коллектива завода "Богдан" в поддержку своего шефа - Олега Гладковского (Свинарчука).

После долгой преамбулы и опровержении всех обвинений в самом конце письма говорится главное, а именно - угроза срыва выполнения оборонного заказа, то есть - саботажа.

"Все события, которые в последнее время разворачиваются вокруг нашего предприятия вносят большую нервозность в настроения работников. Поэтому результат такого хода событий ставит под угрозу в ближайшей перспективе выполнения государственного оборонного заказа", - говорится в заявлении.

Скандальное заявление корпорации "Богдан":

В переводе на общедоступный язык это означает - если посадите под арест нашего шефа - никаких оборонных заказов не будет, потому как рабочие "захандрят" и не захотят поставлять машины для армии.

Таким образом, на заводе готовы поставить под угрозы обороноспособность страны ради интересов частного лица.

В прокуратуре и СБУ пока никак не комментировали заявление сотрудников Гладковского.

Отметим, что в эти минуты проходит заседание Высшего антикоррупционного суда, где избирают меру пресечения Гладковскому. Согласно одной из частей озвученного днем ранее подозрения - Гладковский неправомерно лоббировал выполение важного оборонного заказа на своем заводе, чем нанес ущерб стране на сумму более 10 млн гривен.