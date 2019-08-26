Завершить карьеру: Ломаченко шокировал заявлением

Завершить карьеру: Ломаченко шокировал заявлением

Украинский боксер Василий Ломаченко допустил скорое завершение своей спортивной карьеры.

Об этом спортсмен рассказал в интервью "Интер".

"У меня такая ситуация, что мне уже 32 года скоро. Такая ситуация, что год, два или три - и я задумаюсь о завершении карьеры. Все зависит от здоровья. Если есть здоровье, то можно продолжать. А у меня можно заметить, что почти после каждого боя травма", - заявил спортсмен.

И добавил, что у украинского бокса останется как минимум еще одна легенда – Александр Усик, который сможет выступать до 37-38 лет.

Кстати об Усике. Намедни он рассказал, собирается ли драться с россиянином Андреем Федосовым. Ответ вас удивит.

Украинский боксер Александр Усик рассказал, собирается ли он драться с россиянином Андреем Федосовым.

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Напомним, назван лучший боксер мира. Это украинец.