Люди Януковича возглавят медицину. Активисты бьют тревогу

Люди Януковича возглавят медицину. Активисты бьют тревогу

После победы на выборах в Раду, правящая партия "Слуга народа" начала распределять депутатов по комитетам. К сожалению, в некоторые из них могут проникнуть люди Януковича.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия коррупции.

По данным активистов, именно такая угроза нависла над комитетом по вопросам здоровья. В частности, первым замом упомянутой структуры предлагается назначить нардепа Валерия Дубиля ("Батькивщина"), связанного с Дмитрием Подтуркиным – советником Раисы Богатыревой по закупкам.

Анкета Дубиля на сайте ВРУ

Как вы знаете, в годы Януковича Богатырева занимала должность главы МОЗ.

Активисты ЦПК напоминают, чем именно отметилось ее "управление" медициной.

"По данным СБУ, в 2012-2014 гг., когда она была на должности министра, более 1 млрд. грн. было украдено из бюджетных средств, выделенных на лекарства. Коррупционные схемы Богатыревой и ее приспешников привели к значительному завышению цен на лекарственные средства и медицинские изделия. По данным СБУ, фармацевтические дистрибьюторы поставляли лекарства на заказ МОЗ по ценам завышенным на 20-40%.", - говорится в заявлении активистов.

Виктор Янукович и Раиса Богатырева

Следовательно, полагают в ЦПК, кандидатура Дубиля является неприемлемой.

"Настаиваем на том, чтобы руководство комитета здравоохранения было лишено коррупционного шлейфа и откровенно лоббистских связей с махинаторами Януковича", - резюмируется в заявлении.

Отметим, что реформа медицины была одним из пунктов Команды Зе. Однако не совсем понятно, как именно "зеленые" собираются проводить реформы. Неоднократно ходили слухи об отставке главы МОЗ Уляны Супрун. Учитывая критическое отношение "Слуги народа" к ее деятельности, это вполне реально.

Сама же пани-министр очень даже не против поработать с молодой командой. Но при одном условии.