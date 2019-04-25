Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Лободу кинули на деньги - ВИДЕО

25 апреля, 21:30
Лободу кинули на деньги - ВИДЕО - фото 1
Лободу кинули на деньги - ВИДЕО

Украинскую поп-диву Светлану Лободу кинул на деньги организатор концерт-тура.

LOBODA обижена из-за русского майонеза

Об этом сообщила сама певица.

По словам девушки, она отыграла два концерта в Риге и в Таллине...задаром. Дальнейшие выступления были отменены из-за отсутствия сцены, света и звука.

Как оказалось, организатор концертов Теймураз Топчиашвили просто исчез с деньгами.

"Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для моего зрителя. Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому , что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку, ни свет, ни звук”, - рассказала Лобода.

Певица пообещала, что асе это дело она просто так не оставит и готова искать правды в суде.

"Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понес уголовное наказание, - заявила исполнительница. Уважаемые артисты, будьте осторожны и никогда не работайте с этим человеком", - заявила певица.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Светлана Лобода Латвия Эстония Шоубиз Звезды
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...