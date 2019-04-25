Лободу кинули на деньги - ВИДЕО

21:30 25 апреля,

Лободу кинули на деньги - ВИДЕО

Украинскую поп-диву Светлану Лободу кинул на деньги организатор концерт-тура.

Об этом сообщила сама певица.

По словам девушки, она отыграла два концерта в Риге и в Таллине...задаром. Дальнейшие выступления были отменены из-за отсутствия сцены, света и звука.

Как оказалось, организатор концертов Теймураз Топчиашвили просто исчез с деньгами.

"Никто и не догадывался, что эти концерты я и моя команда работали абсолютно бесплатно, потому, что организатор, на момент нашего приезда в Латвию, просто исчез с деньгами. Но мы приняли решение выступать на всех площадках обозначенных в туре, потому, что для меня самым важным является петь для моего зрителя. Но сегодня, прилетев в Вильнюс, мы обнаружили, что мы не можем выйти на сцену, потому , что сцены попросту нет. Организатор не оплатил площадку, ни свет, ни звук”, - рассказала Лобода.

Певица пообещала, что асе это дело она просто так не оставит и готова искать правды в суде.

"Я со своей стороны гарантирую, что мы приложим все усилия, чтобы организатор концертов понес уголовное наказание, - заявила исполнительница. Уважаемые артисты, будьте осторожны и никогда не работайте с этим человеком", - заявила певица.