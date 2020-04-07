Отрицавший коронавирус экс-игрок "Динамо" заболел и не знает, что делать ВИДЕО

Алиев в панике просит помощи у инстаграммщиков

Скандальный бывший полузащитник столичного клуба с чемпионскими амбициями Александр Алиев никогда не отличался умственными способностями, и в очередной раз продемонстрировал нулевую силу собственного интеллекта.

Ушедший из топового клуба страны в небытие из-за пьянок экс-футболист не так давно рассказывал о том, что коронавируса не существует, теперь находится в некой панике.

Так, Алиев несколько дней назад в одном из интервью рассказывал о том, что пандемия - "способ для заработка":

"Маску выкинул в урну. Так, честно скажу, я в это не верю. Когда пошла эта шумиха, я и сам, как дурачок, на все это спровоцировался, поехал купил рулонов 30 туалетной бумаги, мясо, гречку, рис, макароны. Мне очень неприятно, что люди на этом просто зарабатывают".

А вот сегодня на своей странице в Instagram некогда подающий надежды футболист жалобно попросил у подписоты совета:

"Скажите мне, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил четыре раза, чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – просто я заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь – есть ли смысл вызывать скорую?… Вот это я прогулялся сегодня".

Напомним, в Украине же цифра по-прежнему остается несоизмеримой с реальностью - 1462 случая заражения за более чем месяц. 45 человек скончались.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.