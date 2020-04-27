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Заму Кличко грозит 5 лет за драку с полицией: Раскрыты детали

13:30
Заму Кличко грозит 5 лет за драку с полицией: Раскрыты детали - фото 1
Заму Кличко грозит 5 лет за драку с полицией: Раскрыты детали

Замглавы КГГА Владимиру Слончаку грозит до 5 лет лишения свободы за драку с полицией.

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Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным полиции, чиновник-драчун был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

На произошедший инцидент уже отреагировал глава НПУ Игорь Клименко и похвалил полицейских за работу.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все - равны перед законом! Спасибо полицейским за службу", - заявил глава Нацполиции Украины.

Напомним, в ночь на 27 апреля в центре Киева замглавы КГГА Владимир Слончак избил полицейского. Позже на скандал отреагировал мэр столицы Витилай Кличко и поспешил уволить своего подчиненного.

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Национальная полиция Виталий Кличко Новости Украина Владимир Слончак
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