Заму Кличко грозит 5 лет за драку с полицией: Раскрыты детали

Заму Кличко грозит 5 лет за драку с полицией: Раскрыты детали

Замглавы КГГА Владимиру Слончаку грозит до 5 лет лишения свободы за драку с полицией.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

По данным полиции, чиновник-драчун был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Следственным отделом Соломенского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа"). Правонарушителю грозит до пяти лет заключения.

На произошедший инцидент уже отреагировал глава НПУ Игорь Клименко и похвалил полицейских за работу.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие в отношении работников правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все - равны перед законом! Спасибо полицейским за службу", - заявил глава Нацполиции Украины.

Напомним, в ночь на 27 апреля в центре Киева замглавы КГГА Владимир Слончак избил полицейского. Позже на скандал отреагировал мэр столицы Витилай Кличко и поспешил уволить своего подчиненного.