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Основатель Bellingcat анонсировал новые подозрения по делу MH17

14:00
Суд по делу MH17 начнется в марте 2020-го - фото 1
Суд по делу MH17 начнется в марте 2020-го

Еще до начала судебного процесса над русскими, которые сбили гражданский рейс Малайзийских авиалиний Амстердам - Куала-Лумпур, следователи могут объявить новые подозрения в совершении военного преступления.

Об этом в интервью изданию "Укринформ" заявил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

По его словам, сам процесс суда над российскими оккупантами и причастными к гибели 298 человек коллаборантами будет длительным, но закончится явно обвинительными вердиктами.

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- Возможно, к началу процесса в марте 2020-го года количество официально обвиняемых в деле увеличится. Что касается суда, то он будет долгим. Первое заседание, станет административным, а рассмотрение производства по существу начнется значительно позже, - подчеркнул Хиггинс.

В отчете Bellingcat причастными к сбитию "Боинга" значатся 12 человек. Международная группа следователей уже объявила, что для поражения цели использовали ракету BUK TELAR, которая принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ.

Напомним, что пассажирский лайнер МН17 был сбит из переброшенного русскими зенитно-ракетного комплекса в июле 2014-го. Сразу после трагедии боевики попытались переложить вину на Украину, однако их доводы оказались несостоятельными.

В июле этого года Украина передала Нидерландам уголовное дело по "Боингу", а примерно в это же время СБУ задержала боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который якобы дал важные свидетельские показания о крушении лайнера. Позже террорист был обменян на украинских узников Кремля в формате "35 на 35", хотя Нидерланды предупреждали Киев не включать террориста в списки. Позже выяснилось, что он проходит по делу не в качестве свидетеля, а значится подозреваемым.

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уголовное дело Расследование MH17 Bellingcat война на Донбассе терроризм Новости
Укринформ
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