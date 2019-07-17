Свидетель по делу MH17: мы вели "Бук" целый день

Рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014-го

В 16:20 17 июля 2014-го года российские оккупанты из ЗРК "Бук" выстрелили "Боинга" Малайзийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Виновные в гибели 298 человек известны, но наказать их вряд ли смогут.

Корреспондент Без Табу пообщался с очевидцем крушения Боинга 777 MH17 Малайзийских авиалиниий, имя которого редакция не раскрывает из соображений безопасности. Как оказалось, о том, что российские военные сбили гражданский борт, знали даже в Белом доме через несколько часов после трагедии.

Материал был впервые опубликован на Без Табу 17 июля 2017 - в годовщину гибели MH17.

В основу обвинения кремлевского командования и вооруженных сил оккупантов в крушении "Боинга" легла одна-единственная фотография, сделанная проукраинским жителем захваченной Россией территории. Разумееется, сейчас у следователей есть и множество других доказательств причастности кремлевского диктатора и его компании к одному из самых кровавых преступлений. Но в июле 2014-го дела обстояли совсем иначе.

- Как получилось, что вы стали свидетелем передвижения "Бука"?

- В 2014-м, когда российская агрессия только начиналась, мы создали группу из патриотически настроенных жителей Донбасса. Она состояла лишь из очень узкого круга людей, которые были давно знакомы и уверены друг в друге. Все знали, что противодействие оккупантам - дело крайне опасное для местных жителей, и были уверены в том, что мы не сдадим один другого в случае попадания на подвал. Занимались абсолютно всем, начиная от мест дислокации российских подразделений, заканчивая сбором данных о планах террористов. Сотрудничали с антитеррористическим центром, бойцами добробатов, разведкой и непосредственно с подразделениями ВСУ. Каждый из группы собрал сеть информаторов, проверял данные от них и озвучивал остальным. Затем, при подтверждении инфы, отправляли ее военным.

В Твиттере увидели фотографии военной техники, которую до этого никогда не видели в зоне АТО, сделанные жителями Луганской области. Быстро идентифицировали, что это - ЗРК "Бук". В принципе, уже тогда россияне сбили немало наших "птичек", так что решили, что это - усиление ПВО сводной группировки террористических войск. Начали отслеживать перемещение комплекса, чтобы иметь возможность сообщить ВВС, что они могут находиться в зоне поражения ракетой. По сути, следили за "Буком" больше суток. То и дело сети всплывали фотографии зенитно-ракетного комплекса, а мы документировали все его перемещения. "Засветов" оказалось достаточно, чтобы впоследствии утверждать, что "Боинг" был сбит именно из этого "Бука".

- Как узнали о том, что крушение потерпел гражданский борт? Были на месте трагедии?

- К тому моменту некоторые участники нашей группы уже были вынуждены покинуть оккупированную территорию, поскольку находились в розыске у боевиков. Они становились связными с правоохранителями, а также хранителями информации. После того, как "Бук" сфотографировали в Макеевке, а затем появилась информация о том, что его везут по трассе через Зугрес, мы напряглись чуть больше - некоторые члены нашей группы находились в Торезе (сейчас - Чистяково) и могли более четко отслеживать все происходящее в случае, если комплекс повезут в ту сторону. Так и случилось. Трейлер, перевозивший "Бук" сфотографировал на въезде в Торез наш активист. Это было за несколько часов до трагедии. Тогда мы думали, что россияне будут охотиться за нашими "птичками". Затем засекли комплекс уже на выезде из Тореза у Снежного.

Мощнейший взрыв сотряс весь город около 16:20. Из-за горизонта в стороне Грабово валил черный дым. Где-то в 16:30 на связь вышел один из наших, скинув фотографию, сделанную после этого бабаха - инверсионный след от ракеты. Именно этот снимок и стал ключевым в деле крушения МН17.

Думали, что орки отработали по нашему самолету. Как и обычно в такие моменты, пытались найти пилотов, которые могли катапультироваться. Задачей было каким-то образом разыскать наших летчиков, оказать им помощь и эвакуировать с захваченной территории, но все оказалось куда печальней... Через пару минут в чате группы появилось первое сообщение, которое повергло всех в шок: "Мужики, это п**ц. Там дети... орки гражданский борт сбили. Ошметки тел, дети. Выживших нет. Не было шансов".

Тут же один из наших предположил, что это именно "Боинг", летевший из Амстердама: "Походу это рейс на Куала-Лумпур. Я по флайт радару постоянно смотрю, что летает, чтобы понять, граданское или нет. Именно этот борт примерно в это время пролетал всегда".

Связались с жителями Грабово и проукраинскими спасателями, которые с нами сотрудничали, хотя и работали в "ДНР". Получили фотографии места крушения. Дымящееся мясо, голые люди, с которых при падении сорвало одежду. Когда увидели то, что осталось от детей, реально начали рыдать. Обсуждали, что делать. Те, кто жил в "дыре", сказали, что им плевать на свою безопасность и они будут работать, ибо русню надо наказать за такое преступление. Начали сбор доказательств.

Фото с инверсионным следом от ракеты, сделанное все тем же автором съемок с дымом, появилось в чате около 18:00, когда до наш член группы понял, что за снимок он сделал. Потом пояснял, что щелкал все вокруг после катастрофы. Именно этот снимок и стал ключевым в деле крушения МН17.

- Что делали в первую очередь?

- Во-первых, сразу же связали крушение с "Буком". Об этом говорил инверсионный след от ракеты, а также данные о полете, которые опубликованы на ресурсе флайт радар. Самолет летел на той высоте, на которой работает ЗРК. Никаких других комплексов, способных сбить лайнер на таком горизонте, не было на оккупированной территории. Будь это иначе, мы бы об этом знали. Фотографию следа выложили в Twitter, поскольку боялись, что РФ как-то замнет дело. В Зелло (популярная в 2014-м программа для общения) местные любители "новороссии" утверждали, что именно "ополченцы" сбили самолет. Модератор каналов при этом затыкал всем рот и запрещал говорить, что крушение - дело рук кого-то из боевиков.

Поскольку на тот момент фото инверсионного следа было единственным доказательством причастности России к трагедии, мы переслали ее всем членам группы на сохранение. Понимали, что автор снимка попадает в розыск оккупантов моментально. Его надо было срочно эвакуировать из дыры вместе с фотокамерой - это вещдоки.

Буквально через пару минут после публикации фотки на одного из наших вышли люди, представившиеся сотрудниками СБУ. Мы не доверяли никому, поэтому просили их доказать свою причастность к спецслужбе. Успокоились только когда увидели фотографию удостоверения на фоне станции метро в Киеве. Поняли, что человек действительно находится в столице. Впоследствии он организовал встречу автора снимка с голландскими следователями.

- Где сейчас находятся камера и оригинал фото?

- В Нидерландах, как и автор снимка. Он попал под программу защиты свидетелей вместе со своей семьей. Подробностей вывоза этого человека, который, безусловно, совершил геройский поступок, из "ДНР" описывать не буду, чтобы не подставлять причастных к этому делу. Но сработали все идеально. Боевики даже примерно не догадались, кто проехал через кучу блокпостов.

- Насколько я знаю, вам удалось не только отследить "Бук", но и вычислить место запуска ракеты?

- В нашей компании было много очень подкованных людей, которые сразу же начали заниматься поиском места запуска по фотографии. Сопоставляя геолокационные данные, пришли к выводу, что ракета была запущена в районе села Первомайское. Кстати, вечером нам пришла разнарядка от СБУ: "Мужики, вычисляйте, через 10 минут инфа будет у Первого (президент Украины Петр Порошенко) и в Белом доме". Оказалось, что ошиблись в рассчетах примерно метров на 100.

- Как продвигается расследование катастрофы Боинга?

- Любое уголовное дело подобного рода - длительный и сложный процесс. Следователи международной группы всерьез приблизились к тому, чтобы четко указать фамилии как непосредственно исполнителей приказа, так и людей, его отдавших. Сомнения, что к подобному делу причастен лично Путин и его ближайшее окружение, ни у кого нет. Но называть их виновными де-юре будет после решения суда. Это случится наверняка, вопрос лишь когда. Ждем с нетерпением. Они должны ответить за смерть 298 человек.