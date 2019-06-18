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Безъязыков и российские военные: в Нидерландах назвали подозреваемых в крушении MH17

20:20
Стали известны имена подозреваемых в крушении Боинга - фото 1
Стали известны имена подозреваемых в крушении Боинга

Во вторник, 18 июня, за день до официального объявления имен подозреваемых в гибели 398 человек рейса Малайзийских авиалиний, были обнародованы данные итогов работы Следственной комиссии.

Голландский телеканал Nieuwsuur приоткрыл завесу тайны, опубликовав в коротком ролике фамилии подозреваемых в крушении рейса террористов.

В деле о гибели МН17 появились новые доказательства вины русских

Примечательно, что кроме российских оккупантов по делу проходит и бывший украинский военнослужащий Иван Безъязыков.

В списке подозреваемых, которых установили следователи международной группы правоохранителей, указан командир курской 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев. Именно он отвечал за перевозку "Бука" к украинской границе.

Бывший полковник ВСУ Иван Безъязыков же способствовал передвижению ЗРК к месту запуска ракеты. Примечательно, что он находится под судом в нашей стране, так что пока обвиняемый в госизмене является единственным, кого можно реально приговорить к заключению из-за теракта с "Боингом".

Кроме этих двух террористов подозреваемыми являются также ветеран ГРУ РФ Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", который организовал непосредственное применение комплекса, а также подполковник запаса Олег Пулатов,

Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), российских ВДВ, который занимался и перевозкой "Бука", и охраной обломков упавшего самолета. По некоторым данным он присутсвовал при запуске ракеты.

Как известно, Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за роль в сбивании "Боинга", а месяц назад дипломаты заявили о начале прямых переговоров с русскими по этому вопросу.

Впрочем, надеяться на то, что террористы сознаются в поставках вооружения на Донбасс, отправке туда своей армии и даче приказа сбить гражданский самолет, нет никакой.

Напомним, российские террористы из ЗРК "Бук" 17 июля 2014-го года сбили лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

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война на Донбассе терроризм Россия оккупанты Расследование MH17 Новости
Nieuwsuur
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