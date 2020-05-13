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Замедления нет: коронавирус стабильно распространяется по Украине

10:40
Коронавирус не замедляет темпов - фото 1
Коронавирус не замедляет темпов

В среду, 13 мая, в центре общественного здоровья предоставили данные свежей статистики заражения COVID-19 в стране. И свидетельствуют они о том, что выход из карантина является совершенно преждевременной мерой, как и его послабление.

Как утверждаютв ЦОЗ, по состоянию на сегодняшнее утро лаборатории зафиксировали 439 новых случаев инфицирования китайским коронавирусом.

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Всего же в Украине с начала пандемии якобы заболели только 16 тысяч 425 человек.

- 439 случаев болезни завершились летально, а 3716 человек выздоровели, - подчеркнули в центре общественного здоровья.

Замедления нет: коронавирус стабильно распространяется по Украине - фото 199956

С каждым днем количество заболевших и потенциальных разносчиков заразы по стране лишь увеличивается, а это значит, что при отсутствии нормального тестирования шансы каждого украинца подцепить инфекцию только возрастают. Так что в случае выхода Украины из карантина в разгар пандемии или же при стабильных и массовых нарушениях санитарных норм ситуация с коронавирусом может значительно ухудшиться.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.

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