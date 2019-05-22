Елена Зеркаль пояснила неувязочку с назначением

Елена Зеркаль не хочет работать в АП

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль действительно отказалась от должности замглавы АП, указ о чем лихо подмахнул действующий президент Владимир Зеленский вчера вечером.

Об этом, чтобы снять все инсинуации, написала дипломат на своей странице в Facebook вечером в среду, 22 мая.

По ее словам, отказ от продвижения по карьерной лестнице и ухода из дипломатии был мотивирован именно тем, что Зеркаль хочет продолжать заниматься своим любимым делом - нахлабучивать русских и вести Украину в сторону евроинтеграции.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься, - подчеркнула замминистра. - Должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами. Поэтому, после проведенной инаугурации, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжаю реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел. У нас много вызовов, дел и идей, которыми нужно заниматься каждый день".

В то же время Зеркаль дипломатично пояснила, что будет действовать в одной команде с Зеленским, поскольку "внешняя политика - общее дело президента и МИД".

Прошлась дипломат и по важнейшим из предстоящих задач - заседание Международного трибунала ООН по морскому праву с запланированным объявлением решения по атаке в Керченском проливе, а также июньские слушания в Гааге.

Напомним, во вторник, 21 мая, верховный главнокомандующий подписал очередной указ №304, которым посадил в кресло руководителя Администрации президента юриста Андрея Богдана.

И все бы ничего, только последний попадает под действие закона о люстрации. В этом документе, который в команде Зе так старательно пытались отменить, но не успели, черным по белому и абсолютно конкретно указано следующее: должность администрации президента не может занимать человек, который попадает под люстарцию.