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Зам Филатова вышел на свободу: Как же так вышло

16:30
Зам Филатова вышел на свободу. Раскрыты детали - фото 1
Зам Филатова вышел на свободу. Раскрыты детали

В понедельник, 28 октября, заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко вышел на свободу. И из тюрьмы сразу же помчал на работу. Что скрывается за этим острым приступом трудоголизма - читайте в материале Без Табу.

Свинарчук вышел на свободу: раскрыты детали ФОТО

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на прокуратуру.

По данным СМИ, уплатив залог в 600 тыс. грн., чиновник сразу же явился на работу.

Напомним, правоохранители задержали замглавы Днепра Михаила Лысенко 25 октября. Позже Дзержинский районный суд Кривого Рога принял решение об аресте чиновника. По версии следствия, он подозревается в присвоении 29,5 млн. грн. при ремонте Нового моста в Днепре.

Зам Филатова вышел на свободу: Как же так вышло - фото 190277

Михаил Лысенко

Как мы писали ранее, 12 июля мэр Днепра Борис Филатов поспорил с Владимиром Зеленским о скором возведении Центрального моста. За словами пошли и действия: 7 сентября конструкция была сдана в эксплуатацию.

14 сентября на место строительства прибыл сам президент. Осмотрев объект, гарант заявил, что пари продолжается, т. к. заключение о качестве работ должна дать специальная комиссия.

Как оказалось, опасения гаранта вовсе не беспочвенны. Ранее Днепропетровская прокуратура открыла дело из-за возможной коррупции при ремонте упомянутого моста. В свою очередь мэр города вину отрицает и намекает на интересы "нечистоплотных олигархов".

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Борис Филатов Днепр Коррупция мост Новости Украина
Радио Свобода
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