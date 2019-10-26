Зам Филатова попал под арест. Названа причина – ФОТО

Зам Филатова попал под арест. Названа причина – ФОТО

В пятницу, 25 октября, правоохранители задержали замглавы Днепра Михаила Лысенко. Позже Дзержинский районный суд Кривого Рога принял решение об аресте чиновника с правом внесения залога в размере 600 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской прокуратуры.

"По версии следствия, указанное лицо вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 млн. грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины )", - говорится в сообщении учреждения.

Михаил Лысенко

Напомним, 12 июля мэр Днепра Борис Филатов поспорил с Владимиром Зеленским о скором возведении Центрального моста. За словами пошли и действия: 7 сентября конструкция была сдана в эксплуатацию.

14 сентября на место строительства прибыл сам президент. Осмотрев объект, гарант заявил, что пари продолжается, т. к. заключение о качестве работ должна дать специальная комиссия.

Как оказалось, опасения гаранта вовсе не беспочвенны. Ранее Днепропетровская прокуратура открыла дело из-за возможной коррупции при ремонте упомянутого моста. В свою очередь мэр города вину отрицает и намекает на интересы "нечистоплотных олигархов".