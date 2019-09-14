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Зеленский снова поспорил с Филатовым. Раскрыты детали

19:00
Зеленский снова поспорил с Филатовым: подробности - фото 1
Зеленский снова поспорил с Филатовым: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил свой спор с мэром Днепра Борисом Филатовым о строительстве моста.

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Как мы писали ранее, 12 июля мэр Днепра Борис Филатов поспорил с Владимиром Зеленским о скором возведении Центрального моста. За словами пошли и действия: 7 сентября конструкция была сдана в эксплуатацию.

14 сентября на место строительства прибыл сам президент. Осмотрев объект, гарант заявил, что пари продолжается, т. к. заключение о качестве работ должна дать специальная комиссия.

"Пари продолжается. Дайте мне некоторое время для принятия правильного решения. Поздравляю всех жителей с Днем города", - сказал Зеленский.

Отметим, что опасения президента небеспочвенны. Так, Днепровская прокуратура не исключает факта коррупции при ремонте упомянутого моста. По данному делу ведется следствие. И весьма успешно: в суд уже уже направлены ходатайства об аресте подозреваемых.

В свою очередь мэр города вину отрицает и намекает на интересы "нечистоплотных олигархов".

"Правоохранители были в мэрии. Вели себя корректно. Службы сотрудничают со следствием. Если кто-то виноват – ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро!", – заявил Филатов.

Отметим, что на данный момент внимание следствия удостоился не только "мост Филатова". Со стеклянной конструкцией Кличко тоже не все чисто. Больше об этом читайте здесь.

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Владимир Зеленский Днепр Борис Филатов мост Новости Украина
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