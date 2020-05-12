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Законно не получится: в ЦИК обломали Ермака с выборами в "ДНР" и "ЛНР"

12:00
В ЦИК назвали условия для проведения выборов в ОРДиЛО - фото 1
В ЦИК назвали условия для проведения выборов в ОРДиЛО

Хотя глава Офиса президента на каждом шагу и кричит о намерениях провести осенью местные выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей едва ли не при любых раскладах, с точки зрения закона сделать это фактически невозможно.

В ответ на запрос издания "Радио Свобода" в ЦИК заявили о том, что говорить о времени, которое понадобится на подготовку выборов в ОРДЛО говорить в данный момент не приходится.

Ермак заявил о возможном выходе Украины из "Минска" в 2021-м

Для начала Украине нужно восстановить полный контроль над городами, которые сейчас находятся под властью русских оккупантов.

- Чтобы провести демократические выборы, в ОРДЛО должны функционировать правоохранительные органы, должен быть реализован целый комплекс мер по реинтеграции этих территорий, - подчеркнул глава ЦИК Олег Диденко. - Более того, нужно выполнить значительно более широкий перечень мероприятий по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях. К примеру, надо восстановить и актуализировать сведения Государственного реестра избирателей на этих территориях, проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий и обеспечить комиссии необходимыми помещениями.

Одна лишь проверка государственного реестра избирателей с вычеркиванием всех "мертвых душ" и регистрацией людей, которым во время оккупации исполнилось 18, может занять никак не один месяц. Так что на самом деле законно провести выборы, как того хотят в Офисе президента, практически нереально.

Или же сама процедура избирательного процесса будет соответствовать международным требованиям только по документам и в голове Ермака.

Почему на Банковой так торопятся проводить местные выборы на территории, которая до сих пор оказывается оккупированной, неизвестно. Тем не менее, уже сегодня президент Зеленский ввел в состав Трехсторонней контактной группы так называемую "группу Ермака" - целый ряд членов правительства. А это значит, что в Минск будут ездить не только "пенсионеры украинской политики", но и действующие чиновники, которые уполномочены принимать серьезные решения.

Поможет ли это воплотить неадекватное решение о проведении выборов в "ДНР" и "ЛНР" еще не ясно. Но, определенно, участие жителей ныне захваченных русскими территорий в голосовании уже в ноябре нельзя назвать хорошей затеей. Поскольку, во-первых, для подготовки процесса нужно приступать уже сейчас. Во-вторых, войска страны-террориста по-прежнему не собираются уходить с наших территорий. А, самое главное, до тех пор, пока на Донбассе действует российская пропаганда, допускать запуск процесса выборов вообще невозможно. Особенно в условиях, когда на участки пойдут коллаборанты, не лишенные гражданских прав, и желающие уничтожения Украины.

Напомним, 11 марта в ТКГ было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета должно было быть подписано 25 марта, но капитуляцию приостановила пандемия коронавируса.

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Радио Свобода
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