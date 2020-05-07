Ермак заявил о возможном выходе Украины из "Минска" в 2021-м

Ермак заговорил о мифическом плане "Б"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, действия которого постоянно можно трактовать как попытку отказаться от национальных интересов нашей страны в угоду русским, рассказал о существовании некоего плана "Б". Перейти к нему власти собираются только в следующем году и при определенных условиях.

В четверг, 7 мая, во время брифинга руководитель ОПУ заявил, что запасной план действий Киев задействует только в том случае, если "работа в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе окажется безрезультатной".

Что это может значить с учетом того, что русские продолжают усиливать обстрелы и захватывают новые позиции, тогда как Украина лишь в одностороннем порядке отводит войска, Ермак не пояснил. Тем не менее, чиновник продолжает настаивать на том, что "у той стороны есть желание ставить точку в войне":

- Мы говорим о том, что у нас есть определенный срок, и если мы увидим, что та сторона не собирается прекращать войну, то мы не будем продолжать работу в Трехсторонний контактной группе годами. Я считаю, что срок, о котором говорил президент, является неизменным. Мы действительно до конца года сделаем все, чтобы этот процесс двигался.

Переформатирование же украинской делегации для минских переговоров Ермак пояснил тем, что наша страна "не хочет терять ни дня", а сейчас заседания ТКГ проходят каждый день.

Судя по всему, глава ОПУ спешит к выборам, которые у Зеленского хотят провести в ноябре в том числе и на территории "ДНР" и "ЛНР".

- Уже сегодня мы обдумываем запасной план действий. Безусловно, у нас есть план "Б", который анонсировал президент, но более подробно о нем говорить будем, когда будем понимать, что план "А"не работает, - подчеркнул Ермак.