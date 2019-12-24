Закон о получении УБД добровольцами вступил в силу

Добровольцы наконец смогут получить статус УБД

Начиная со вторника, 24 декабря, бойцы добровольческих формирований, которые воевали на Донбассе, но не были причислены к официальным силовым структурам, смогут получить статус участника боевых действий.

Закон Украины внесениях изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" в сегодняшнем номере.

Согласно документу, отныне официально "корочки" УБД могут получить люди, которые участвовали в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в составе добровольческих формирований. Для того, бойцы добробатов получили льготы, они должны были находиться в районах АТО и принимать участие в операции в течение не менее 30 календарных дней.

"Статус не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность)", - сказано в документе.

Для получения статуса УБД защитники Украины должны принести справку от органов, осуществляющих непосредственную борьбу с терроризмом,

выписку из приказа Антитеррористического центра при СБУ или свидетельство не менее трех человек, одним из которых должен быть руководитель подразделения.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №2045-1 за основу 29 октября. После этого нардепы решили, что подготовку ко второму чтению нужно провести в ускоренном режиме. В итоге инициатива была принята, а президент Владимир Зеленский поставил под текстом проекта свою подпись.