ВРУ определила статус добровольцев АТО. Что их ожидает?

Рада изменила статус добровольцев АТО. Что их ожидает?

Во четверг, 4 декабря, Верховная Рада Украины одобрила механизм предоставления статуса УБД добровольцам. Его поддержали 329 нардепов.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как передает СМИ, отныне в перечень участников боевых действий (УБД – прим. ред.) включаются лица, которые пребывали в составе добровольческих формирований, образованых или самоорганизованных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней.

Отметим, что упомянутый закон понравился не всем. В частности, нардепы от фракции "Европейская солидарность" полагают, что новая редакция ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" позволит наделять статусом УБД не только украинских добровольцев, но и боевиков.

"В этой поправке идет очень большая опасность. Создается коллизия, когда статус участника боевых действий смогут получить не добровольцы, а люди, которые не имели к этому никакого отношения", - заявила соглава фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко

Правящая партия "Слуга народа" пока никак не прокомментировала эти обвинения. Однако стоит обратить внимание на один примечательный факт: в законе четко определен список лиц, на которых советуют не распостранять статус УБД. В их число вошли волонтеры и работники предприятий/учреждений, обеспечивавших проведение АТО.

Напомним, Минобороны отменит призыв. Но есть нюанс.