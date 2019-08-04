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Заказчики не сядут: прокуроры окончательно закрыли дело Гандзюк

16:00
Прокурорские не хотят сажать заказчиков убийства Гандзюк - фото 1
Прокурорские не хотят сажать заказчиков убийства Гандзюк

Досудебное расследование, которое должно было бы установить заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк, правоохранители продолжать не собираются. Дело находится в подвешенном состоянии, а прокуроры говорят, мол, сроки расследования уже истекли.

Адвокат семьи убитой чиновницы из Херсона Екатерины Гандзюк Евгения Закревская утверждает, что в расследовании убийства сложилась критическая ситуация.

Журналисты реконструировали хронологию подготовки и нападения на Гандзюк (ВИДЕО)

Правоохранители намерены похоронить дело, не доведя его до конца.

- Прокуратура решила, что продолжать следствие после 3 августа 2019 года она не будет. Они исходят из того, что первое подозрение объявляли по первому делу 3 августа 2018 года, игнорируя тот факт, что непосредственно Мангеру, Левину объявляли подозрение в декабре и в феврале, - отметила Закревская.

По закону, максимальный срок, выделенный на предварительное расследования - год. Но прокуроры, судя по всему, не просто так, решили не заморачиваться и закончить на пару месяцев раньше. А заодно и Мангера с компанией отмазать.

Адвокат семьи Гандзюк также утверждает, что следователи даже не допросили экс-помощника нардепа Павловского, не предъявили обвинения бывшему главе Херсонской облгосадминистрации Андрею Гордееву и его заму Евгению Рищуку.

Отметим, что Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 г. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД и неоднократно рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

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Убийство Гандзюк Расследование Владислав Мангер Генеральная прокуратура адвокат Новости Украина
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