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Журналисты реконструировали хронологию подготовки и нападения на Гандзюк (ВИДЕО)

15:40
Журналисты выяснили, как преступники готовились к убийству Гандзюк - фото 1
Журналисты выяснили, как преступники готовились к убийству Гандзюк

Работники проекта "Слідство.інфо" детально восстановили, как именно злоумышленники готовились к тому, чтобы "проучить" чиновницу херсонского горсовета Екатерину Гандзюк и облить ее кислотой. В результате нападения активистка умерла, а нападавшие получили минимальные сроки.

Как утверждают журналисты, исходя из показаний фигурантов уголовного дела, в июле прошлого года Сергей Торбин, организатор нападения, получил заказ от ранее осужденного за убийство Алексея Левина.

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Заказчик хотел облить кислотой или избить Екатерину Гандзюк.

За 18 дней до нападения Торбин нанял для "дела" четырех экс-разведчиков, которыми командовал во время участия в АТО. Задачу пояснил тем, что Гандзюк якобы плохо относится к ветеранам, а также мотивировал финансовым вознаграждением.

Экс-бойцы разведки следили за Гандзюк несколько дней, но постоянно теряли ее авто, ссылаясь на плохое знание Херсона.

За 12 дней до нападения Торбин связался с Левиным и взял у него домашний адрес активистки. Тогда преступники и выяснили, что Гандзюк ездит на работу с водителем.

По указке организатора ветераны купили новые мобильники и собирались использовать их только во время нападения и подготовке. А пока шел процесс слежки за женщиной. В то же время в один из дней их заметила соседка Гандзюк. Тогда было принято решение не бить чиновницу, а облить ее кислотой.

За 5 дней до нападения Торбин и компания поехали в Каховку, где купили серную кислоту. Организатор назначил ответственных за каждый этап акта агрессии: Васянович был водителем, Вишневский следил за выходом Гандзюк из дома, а Грабчук по его сигналу должен был вылить на активистку жидкость.

30 июля, в назначенный день, группа вышла на задание, но Екатерину сопровождал мужчина, так что все перенесли. Уже 31 числа активистка вышла из подъезда одна.

Примерно в 8:15 Вишневский увидел служебное авто активистки, дал отмашку Грабчуку, а тот подбежал и вылил на нее кислоту.

Исполнители отходили по запланированному пути - разными дорогами, сбросив перед этим мобильники. Позже группировка встретилась в назначенном доме под Херсоном.

Спустя четыре дня после нападения каждый из злоумышленников получил по 500 долларов.

После того, как копы опубликовали видео из Каховки в момент покупки килосты, Торбин собрал всех в Днепропетровской области на базе батальона, где все они служили. Там стражи порядка задержали Вишневского и Грабчука.

Спустя 17 дней после нападения Торбин с Васяновичем попытались спетлять куда подальше. Для этого они приехали к Игорю Павловскому домой.

- Извини, что я его сюда привел с собой, но такие обстоятельства , - заявил организатор преступления помощнику нардепа, на что получил ответ "Ничего, он уже свой".

Павловский именно из-за этого и проходил по делу как соучастник убийства, ведь за деньгами для побега преступники приехали к нему. Правда, выступал он в роли посредника, поскольку две тысячи долларов Торбину передавал Алексей Левин. В доме помощника парламентария.

В тот же день Торбина и Васяновича задержали на территории автовокзала Херсона.

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Слідство.інфо
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