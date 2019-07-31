Журналисты реконструировали хронологию подготовки и нападения на Гандзюк (ВИДЕО)

Журналисты выяснили, как преступники готовились к убийству Гандзюк

Работники проекта "Слідство.інфо" детально восстановили, как именно злоумышленники готовились к тому, чтобы "проучить" чиновницу херсонского горсовета Екатерину Гандзюк и облить ее кислотой. В результате нападения активистка умерла, а нападавшие получили минимальные сроки.

Как утверждают журналисты, исходя из показаний фигурантов уголовного дела, в июле прошлого года Сергей Торбин, организатор нападения, получил заказ от ранее осужденного за убийство Алексея Левина.

Заказчик хотел облить кислотой или избить Екатерину Гандзюк.

За 18 дней до нападения Торбин нанял для "дела" четырех экс-разведчиков, которыми командовал во время участия в АТО. Задачу пояснил тем, что Гандзюк якобы плохо относится к ветеранам, а также мотивировал финансовым вознаграждением.

Экс-бойцы разведки следили за Гандзюк несколько дней, но постоянно теряли ее авто, ссылаясь на плохое знание Херсона.

За 12 дней до нападения Торбин связался с Левиным и взял у него домашний адрес активистки. Тогда преступники и выяснили, что Гандзюк ездит на работу с водителем.

По указке организатора ветераны купили новые мобильники и собирались использовать их только во время нападения и подготовке. А пока шел процесс слежки за женщиной. В то же время в один из дней их заметила соседка Гандзюк. Тогда было принято решение не бить чиновницу, а облить ее кислотой.

За 5 дней до нападения Торбин и компания поехали в Каховку, где купили серную кислоту. Организатор назначил ответственных за каждый этап акта агрессии: Васянович был водителем, Вишневский следил за выходом Гандзюк из дома, а Грабчук по его сигналу должен был вылить на активистку жидкость.

30 июля, в назначенный день, группа вышла на задание, но Екатерину сопровождал мужчина, так что все перенесли. Уже 31 числа активистка вышла из подъезда одна.

Примерно в 8:15 Вишневский увидел служебное авто активистки, дал отмашку Грабчуку, а тот подбежал и вылил на нее кислоту.

Исполнители отходили по запланированному пути - разными дорогами, сбросив перед этим мобильники. Позже группировка встретилась в назначенном доме под Херсоном.

Спустя четыре дня после нападения каждый из злоумышленников получил по 500 долларов.

После того, как копы опубликовали видео из Каховки в момент покупки килосты, Торбин собрал всех в Днепропетровской области на базе батальона, где все они служили. Там стражи порядка задержали Вишневского и Грабчука.

Спустя 17 дней после нападения Торбин с Васяновичем попытались спетлять куда подальше. Для этого они приехали к Игорю Павловскому домой.

- Извини, что я его сюда привел с собой, но такие обстоятельства , - заявил организатор преступления помощнику нардепа, на что получил ответ "Ничего, он уже свой".

Павловский именно из-за этого и проходил по делу как соучастник убийства, ведь за деньгами для побега преступники приехали к нему. Правда, выступал он в роли посредника, поскольку две тысячи долларов Торбину передавал Алексей Левин. В доме помощника парламентария.

В тот же день Торбина и Васяновича задержали на территории автовокзала Херсона.