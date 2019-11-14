Светлана Кондзеля Владимир Зеленский война на Донбассе

Задержанный по запросу РФ в Польше замглавы УНСО вернулся в Украину

11:20
Игорь Мазур уже в Украине - фото 1
Игорь Мазур уже в Украине

Воевавший в Чечне, Грузии и на Донбассе доброволец Игорь Мазур прибыл в Киев после задержания в Польшу. Местные власти отказали российским террористам в выдаче ветерана АТО.

О возвращении бойца "Тополя" написал на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Польша не будет выдавать русским добровольца Мазура

"Благодаря четкой и профессиональной работе органов украинской власти - дипломатов, народных депутатов, МВД, Национальной полиции - Игорь Мазур вернулся в Украину", - отметил чиновник.

По словам соратника Авакова, возвращение ветерана стало возможным и благодаря работе украинского офиса Интерпола. Разумеется, "по поручению главы министерства".

Наши представители в международной полиции предоставили полякам доказательства того, что российские террористы злоупотребляют правом объявлять украинцев в розыск.

Напомним, воевавшего против оккупантов добровольца задержали 9 ноября на въезде в Польшу из-за того, что русские внесли его в международный розыск. Из-за этого вечером в субботу у посольства Польши в Киеве несколько сотен побратимов Мазура требовали его немедленного освобождения.

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