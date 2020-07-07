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Зачем летом нужно термобелье?

Вчера, 14:45
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В заблуждение вводит сама формулировка – особое белье для атлетов и поклонников экстремальных видов спорта призвано в первую очередь не согревать, а отводить пот и защищать от бактерий.

Почему термобелье женское пользуется спросом и из чего его шьют?

Вторая кожа

Бесшовные шорты, майки, лонгсливы, штаны, шапки, куртки, комбинезоны, носки, утеплители запястий и шеи – это все нужно летом для активных занятий спортом и экстремальных развлечений. Предметы экипировки придуманы конструкторами и технологами на основе рекомендаций опытных покорителей вершин и глубин, байкеров, яхтсменов, бегунов, велосипедистов.

Основные функции термобелья летних коллекций Light и Cool:

  • впитать и быстро отвести пот, обеспечить нормальную вентиляцию и сухость кожи;
  • бесшовные комплекты не натирают кожу, эластичны, плотно прилегают к телу;
  • антибактериальные пропитки гарантируют отсутствие неприятного запаха и риска подхватить грибок;
  • ткани с ультрафиолетовой защитой спасают от перегрева;
  • компрессионные волокна и вставки нормализуют микроциркуляцию крови;
  • вставки-уплотнители защищают сухожилия и связки;
    ветроустойчивые прокладки спасают мотоциклистов и яхтсменов от переохлаждения.

Зачем летом нужно термобелье? - фото 202393

Из чего делают термобелье?

Обычный хлопок быстро намокает, спортсмен испытывает дискомфорт и натирает кожу. Простая синтетика не пропускает воздух, создает "эффект термоса", в результате – тепловой удар или сердечный приступ. Шерсть колется и электризуется. Для производства "второй кожи" используют синтетические ткани нового поколения с мембранными структурами, микроволокнами, нанопорами.

Популярные материалы для термобелья:

  • полипропилен – лидер гигроскопичности, в чистом виде может пересушить кожу;
  • полиэстер – мягкий, хорошо впитывает влагу, прост в уходе, долговечный;
  • полиамид – его применяют для бесшовного гладкого эластичного белья;
  • эластан – особая добавка для придания изделию гибкости;
  • хлопок – комбинируется с синтетикой для максимального комфорта спортсмена;
  • шерсть мериноса, гипоаллергенная, антибактериальная, с эффектом массажа;
  • шелк – дополняет синтетику легкостью и гладкостью.
  • Уход за термобельем особый – нагрев выше 60º полностью разрушает свойства материала. Рекомендована стирка при температуре до 40º с добавлением геля и ополаскивателя с антистатическим эффектом. Белье не скручивают и не отжимают, сушат вдали от батарей.
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