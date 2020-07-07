Зачем летом нужно термобелье?

В заблуждение вводит сама формулировка – особое белье для атлетов и поклонников экстремальных видов спорта призвано в первую очередь не согревать, а отводить пот и защищать от бактерий.

Почему термобелье женское пользуется спросом и из чего его шьют?

Вторая кожа

Бесшовные шорты, майки, лонгсливы, штаны, шапки, куртки, комбинезоны, носки, утеплители запястий и шеи – это все нужно летом для активных занятий спортом и экстремальных развлечений. Предметы экипировки придуманы конструкторами и технологами на основе рекомендаций опытных покорителей вершин и глубин, байкеров, яхтсменов, бегунов, велосипедистов.

Основные функции термобелья летних коллекций Light и Cool:

впитать и быстро отвести пот, обеспечить нормальную вентиляцию и сухость кожи;

бесшовные комплекты не натирают кожу, эластичны, плотно прилегают к телу;

антибактериальные пропитки гарантируют отсутствие неприятного запаха и риска подхватить грибок;

ткани с ультрафиолетовой защитой спасают от перегрева;

компрессионные волокна и вставки нормализуют микроциркуляцию крови;

вставки-уплотнители защищают сухожилия и связки;

ветроустойчивые прокладки спасают мотоциклистов и яхтсменов от переохлаждения.

Из чего делают термобелье?

Обычный хлопок быстро намокает, спортсмен испытывает дискомфорт и натирает кожу. Простая синтетика не пропускает воздух, создает "эффект термоса", в результате – тепловой удар или сердечный приступ. Шерсть колется и электризуется. Для производства "второй кожи" используют синтетические ткани нового поколения с мембранными структурами, микроволокнами, нанопорами.

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