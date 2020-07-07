Зачем летом нужно термобелье?
В заблуждение вводит сама формулировка – особое белье для атлетов и поклонников экстремальных видов спорта призвано в первую очередь не согревать, а отводить пот и защищать от бактерий.
Почему термобелье женское пользуется спросом и из чего его шьют?
Вторая кожа
Бесшовные шорты, майки, лонгсливы, штаны, шапки, куртки, комбинезоны, носки, утеплители запястий и шеи – это все нужно летом для активных занятий спортом и экстремальных развлечений. Предметы экипировки придуманы конструкторами и технологами на основе рекомендаций опытных покорителей вершин и глубин, байкеров, яхтсменов, бегунов, велосипедистов.
Основные функции термобелья летних коллекций Light и Cool:
- впитать и быстро отвести пот, обеспечить нормальную вентиляцию и сухость кожи;
- бесшовные комплекты не натирают кожу, эластичны, плотно прилегают к телу;
- антибактериальные пропитки гарантируют отсутствие неприятного запаха и риска подхватить грибок;
- ткани с ультрафиолетовой защитой спасают от перегрева;
- компрессионные волокна и вставки нормализуют микроциркуляцию крови;
- вставки-уплотнители защищают сухожилия и связки;
ветроустойчивые прокладки спасают мотоциклистов и яхтсменов от переохлаждения.
Из чего делают термобелье?
Обычный хлопок быстро намокает, спортсмен испытывает дискомфорт и натирает кожу. Простая синтетика не пропускает воздух, создает "эффект термоса", в результате – тепловой удар или сердечный приступ. Шерсть колется и электризуется. Для производства "второй кожи" используют синтетические ткани нового поколения с мембранными структурами, микроволокнами, нанопорами.
Популярные материалы для термобелья:
- полипропилен – лидер гигроскопичности, в чистом виде может пересушить кожу;
- полиэстер – мягкий, хорошо впитывает влагу, прост в уходе, долговечный;
- полиамид – его применяют для бесшовного гладкого эластичного белья;
- эластан – особая добавка для придания изделию гибкости;
- хлопок – комбинируется с синтетикой для максимального комфорта спортсмена;
- шерсть мериноса, гипоаллергенная, антибактериальная, с эффектом массажа;
- шелк – дополняет синтетику легкостью и гладкостью.
- Уход за термобельем особый – нагрев выше 60º полностью разрушает свойства материала. Рекомендована стирка при температуре до 40º с добавлением геля и ополаскивателя с антистатическим эффектом. Белье не скручивают и не отжимают, сушат вдали от батарей.