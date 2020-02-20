Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО
Коронабунт в Санжарах: Реакция сети – ФОТО
В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. Как на это отреагировали в сети? Собрали для вас самые важные комментарии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна будет бороться за каждого украинца.
"Слуга народа" Александр Дубинский обвинил правительство в халатности.
Его коллега Макс Бужанский попытался в иронию.
Журналист Юрий Романенко все происходящее назвал маразмом.
Блогер Антон Ходза сильно иронизирует.
Очень сильно.
Нардеп Алексей Гончаренко посоветовал Зеленскому лично поехать в Санжары.
Напомним, под Полтавой спецназовцы избили протестующих против прибытия эвакуированных из Китая - ВИДЕО.
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