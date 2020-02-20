Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО

Коронабунт в Санжарах: Реакция сети – ФОТО

В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. Как на это отреагировали в сети? Собрали для вас самые важные комментарии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна будет бороться за каждого украинца.

Его коллега Макс Бужанский попытался в иронию. Журналист Юрий Романенко все происходящее назвал маразмом.

Блогер Антон Ходза сильно иронизирует.

Очень сильно.

Нардеп Алексей Гончаренко посоветовал Зеленскому лично поехать в Санжары.

Напомним, под Полтавой спецназовцы избили протестующих против прибытия эвакуированных из Китая - ВИДЕО.