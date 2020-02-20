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Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО

15:48
Коронабунт в Санжарах: Реакция сети – ФОТО - фото 1
Коронабунт в Санжарах: Реакция сети – ФОТО

В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. Как на это отреагировали в сети? Собрали для вас самые важные комментарии.

Копы с бронетехникой расчищают трассу от противников прибытия эвакуированных из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна будет бороться за каждого украинца.

Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО - фото 196120
"Слуга народа" Александр Дубинский обвинил правительство в халатности.
Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО - фото 196121
Его коллега Макс Бужанский попытался в иронию.
Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО - фото 196122
Журналист Юрий Романенко все происходящее назвал маразмом.
Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО - фото 196123

Блогер Антон Ходза сильно иронизирует.

Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО - фото 196124

Очень сильно.

Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО - фото 196125

Нардеп Алексей Гончаренко посоветовал Зеленскому лично поехать в Санжары.

Коронабунт в Новых Санжарах: Реакция сети – ФОТО - фото 196126

Напомним, под Полтавой спецназовцы избили протестующих против прибытия эвакуированных из Китая - ВИДЕО.

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Полтавская область Коронавирус из Китая Нацгвардия Новости Украина Новые Санжары
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