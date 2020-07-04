За сутки COVID-19 подкосил больше 900 украинцев – статистика МОЗУ

За сутки COVID-19 подкосил больше 900 украинцев – статистика МОЗУ

В субботу, 4 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"4 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 47 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 155 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 914 новых случаев. Всего проведено 705 836 тестирований методом ПЦР", – говорится в сообщении.

Напомним. что...

После ослабления карантина в мае-июне 2020 г., в Украине произошел всплеск заболеваний коронавирусом, что в первую очередь обусловлено массовым нарушением карантинных ограничений.

В первую очередь это касается таких крупных курортов, как Одесса. Ранее в этом городе было зафиксировано множество скоплений людей (на дорогах, клубах, пляжах и т.д.).

В связи с усложнением эпидемиологический ситуации в стране, МОЗУ планирует закрыть крупнейшие курорты Украины и ввести наказание за отсутствие маски в публичных местах.