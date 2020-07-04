Наводнение на Прикарпатье Карантин в Украине Яков Смолий война на Донбассе Досье

За сутки COVID-19 подкосил больше 900 украинцев – статистика МОЗУ

Вчера, 10:44
За сутки COVID-19 подкосил больше 900 украинцев – статистика МОЗУ - фото 1
За сутки COVID-19 подкосил больше 900 украинцев – статистика МОЗУ

В субботу, 4 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Степанов озвучил новые штрафы за нарушение карантина: Что изменится?

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"4 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 47 677 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1227 летальных, 21 155 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 914 новых случаев. Всего проведено 705 836 тестирований методом ПЦР", – говорится в сообщении.

За сутки COVID-19 подкосил больше 900 украинцев – статистика МОЗУ - фото 202279

Напомним. что...

После ослабления карантина в мае-июне 2020 г., в Украине произошел всплеск заболеваний коронавирусом, что в первую очередь обусловлено массовым нарушением карантинных ограничений.

В первую очередь это касается таких крупных курортов, как Одесса. Ранее в этом городе было зафиксировано множество скоплений людей (на дорогах, клубах, пляжах и т.д.).

В связи с усложнением эпидемиологический ситуации в стране, МОЗУ планирует закрыть крупнейшие курорты Украины и ввести наказание за отсутствие маски в публичных местах.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних" - фото 1
Массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних"
Вчера, 19:02
Зеленский оправдался за давления на Смолия - фото 1
Зеленский оправдался за "давление" на Смолия
Вчера, 15:09
В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала" - фото 1
В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала"
Вчера, 14:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30