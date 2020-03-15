"Слуги народа" подписали заявления об измене Ермака в Минске, но затем массово передумали

Малая часть "Слуги народа" подняла бунт из-за изменнической политики Зеленского и Ермака

После того, как в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы делегация Украины подписала документ, в котором признала "ДНР" и "ЛНР" отдельными сторонами конфликта, сделав Россию "сторонним наблюдателем", многие нардепы от "Слуги народа" решили возмутиться политикой партии.

На фоне постоянного одобрямса действий Банковой со стороны монобольшинства, бунт против сдачи украинских интересов выглядит чем-то невероятным.

Тем не менее, 60 адептов Зе команды, среди которых и скандальные ее лидеры Богдан Яременко, Александр Ткаченко, Никита Потураев и многие другие нардепы, подписали обращение к Зеленскому с требованием "не допустить создания Консультативного совета в политической подгруппе ТКГ.

Все парламентарии, у которых хватило духу написать о фактической измене, подчеркнули, что создаваемый благодаря заговору Ермака-Козака институт, хоть и не имеет права принимать решения, создает возможность для получения квазиреспубликами субъектности, а также может поставить под сомнение законодательно закрепленную российскую агрессию в отношении Украины".

"В связи с этим мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости, в условиях противоречивой общественной реакции на последние Минские инициативы, предоставление поручения представителям Украины в Трехсторонний контактной группе и всем переговорщикам Украины вернуться в рамки законодательства Украины и не допустить реализации обнародованных решений о создании Консультативной группы способом и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам", - сказано в обращениии.

Впрочем, с Зе депутатами за вчерашний день кто-то провел успешную работу, и многие из них поудаляли свои посты или поисправляли их так, чтобы в них не было упоминаний Зеленского или его критики.