Крушение рейса Тегеран-Киев Убийство Амины Окуевой Владимир Зеленский

"Юзик" сбежал от журналистов после вопроса о рынке земли (ВИДЕО)

19:00
Юрий Корявченков не сумел ответить на конкретные вопросы людей - фото 1
Юрий Корявченков не сумел ответить на конкретные вопросы людей

Во вторник, 14 января, журналисты и активисты выцепили соратника Владимира Зеленского по "95 кварталу" Юрия Корявченкова, который волею Инстаграмма стал народным депутатом и пишет историю нашей страны. Как оказалось, ожидать компетентных ответов от парламентария, не приходится.

Сегодня "Юзика" поймали возле здания Верховной Рады, и решили спросить у него, будут ли продавать землю иностранцам после инициированной главой Зе команды реформы.

Комитет Рады рассмотрит закон о рынке земли в закрытом режиме

Вместо того, чтобы дать развернутый ответ, пояснить все нюансы законопроекта, за который он сам же и голосовал, нардеп, постарался выкрутиться из ситуации:

"Иностранцам - будет референдум", - заявил Корявченков, пятясь назад.

Сразу после этого попавший в Раду артист решил сбежать от народа, хотя его пытались остановить и даже хватали за рукав.

Смотрите видео бегства "Юзика" от людей онлайн:

Как известно, закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все. С одной стороны само существование моратория ущемляет права владельцев земли, которые не могут ее продать. В ЕСПЧ в мае этого года обязали нашу страну отменить запрет, поскольку Украина раздавала землю после распада СССР лишь тем, кто работал в колхозах, а желающие купить участки для их обработки оказались не у дел. С другой же - стоимость гектаров будет весьма значительной, а погрязшие в кредитах фермеры могут просто не оказаться способными ее купить. Вместо них это смогут сделать олигархи и крупные компании, которые, как утверждают аграрии средней руки, или повысят арендную плату, или вовсе распорядиться землей по-совему, прикрыв бизнес украинцев.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Юрий Корявченков (Юзик) Верховна Рада нардеп протест Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
По самолету МАУ выпустили две ракеты - фото 1
PS752 был сбит двумя ракетами: появилось новая запись с камер наблюдений (ВИДЕО)
20:20
В Киеве возле нового ЖК случился прорыв теплотрассы - фото 1
Реки кипятка: в Киеве произошел очередной коммунальный коллапс (ФОТО)
15:40
Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО - фото 1
Сторонники аннексии Крыма собрались на гастроли в Украину - ФОТО
14:51
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
Вчера, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...