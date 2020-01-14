"Юзик" сбежал от журналистов после вопроса о рынке земли (ВИДЕО)

Юрий Корявченков не сумел ответить на конкретные вопросы людей

Во вторник, 14 января, журналисты и активисты выцепили соратника Владимира Зеленского по "95 кварталу" Юрия Корявченкова, который волею Инстаграмма стал народным депутатом и пишет историю нашей страны. Как оказалось, ожидать компетентных ответов от парламентария, не приходится.

Сегодня "Юзика" поймали возле здания Верховной Рады, и решили спросить у него, будут ли продавать землю иностранцам после инициированной главой Зе команды реформы.

Вместо того, чтобы дать развернутый ответ, пояснить все нюансы законопроекта, за который он сам же и голосовал, нардеп, постарался выкрутиться из ситуации:

"Иностранцам - будет референдум", - заявил Корявченков, пятясь назад.

Сразу после этого попавший в Раду артист решил сбежать от народа, хотя его пытались остановить и даже хватали за рукав.

Смотрите видео бегства "Юзика" от людей онлайн:

Как известно, закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все. С одной стороны само существование моратория ущемляет права владельцев земли, которые не могут ее продать. В ЕСПЧ в мае этого года обязали нашу страну отменить запрет, поскольку Украина раздавала землю после распада СССР лишь тем, кто работал в колхозах, а желающие купить участки для их обработки оказались не у дел. С другой же - стоимость гектаров будет весьма значительной, а погрязшие в кредитах фермеры могут просто не оказаться способными ее купить. Вместо них это смогут сделать олигархи и крупные компании, которые, как утверждают аграрии средней руки, или повысят арендную плату, или вовсе распорядиться землей по-совему, прикрыв бизнес украинцев.