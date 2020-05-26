Юристы пожаловались в полицию из-за козлины Андрея Богдана
Украинские юристы написали заявление в полицию на экс-главу Андрея Богдана из-за жесткого обращения с животными.
Об этом написал глава адвокатского объединения "Barristers" Алексей Шевчук в Facebook.
"Сегодня инициировали уголовное производство по Андрею Богдану из-за жестокого обращения с животными. Ждем реакцию полиции", - кратко заявил юрист.
Что было ранее?
В конце мая завершилась долгождання реконструкция Киевского зоопарка. Заведение быстро наводнили посетители. Среди них был и экс-глава ОПУ Андрей Богдан.
Подойдя с собачкой к вольеру с козлом, политик похлопал по голове, приговаривая "Козлина ты дурная". После этого Богдан решил прокатить свою собачку на спине животного.
Вскоре видео с произошедшим попал в сеть и чувством юмора политика оказались довольны отнюдь не все.
Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.
О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.