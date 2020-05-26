Владимир Зеленский Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке война на Донбассе Досье

Юристы пожаловались в полицию из-за козлины Андрея Богдана

18:00
Юристы пожаловались в полицию из-за козла Андрея Богдана - фото 1
Юристы пожаловались в полицию из-за козла Андрея Богдана

Украинские юристы написали заявление в полицию на экс-главу Андрея Богдана из-за жесткого обращения с животными.

Будет следующим президентом: Андрей Богдан "ошарашил" заявлением

Об этом написал глава адвокатского объединения "Barristers" Алексей Шевчук в Facebook.

Юристы пожаловались в полицию из-за козлины Андрея Богдана - фото 200572

"Сегодня инициировали уголовное производство по Андрею Богдану из-за жестокого обращения с животными. Ждем реакцию полиции", - кратко заявил юрист.

Что было ранее?

В конце мая завершилась долгождання реконструкция Киевского зоопарка. Заведение быстро наводнили посетители. Среди них был и экс-глава ОПУ Андрей Богдан.

Подойдя с собачкой к вольеру с козлом, политик похлопал по голове, приговаривая "Козлина ты дурная". После этого Богдан решил прокатить свою собачку на спине животного.

Вскоре видео с произошедшим попал в сеть и чувством юмора политика оказались довольны отнюдь не все.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Андрей Богдан Офис Президента Киевский зоопарк Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Изнасилование в Кагарлыке: Суд арестовал второго подозреваемого - ФОТО, ВИДЕО
19:30
Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм - фото 1
Порошенко подшутил в музее над ГБР: В ответ силовики пошли на штурм
18:45
Полицейскому из Кагарлыка избрали меру пресечения – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Полицейскому из Кагарлыка избрали меру пресечения – ФОТО, ВИДЕО
17:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29