Юристы пожаловались в полицию из-за козлины Андрея Богдана

Юристы пожаловались в полицию из-за козла Андрея Богдана

Украинские юристы написали заявление в полицию на экс-главу Андрея Богдана из-за жесткого обращения с животными.

Об этом написал глава адвокатского объединения "Barristers" Алексей Шевчук в Facebook.

"Сегодня инициировали уголовное производство по Андрею Богдану из-за жестокого обращения с животными. Ждем реакцию полиции", - кратко заявил юрист.

Что было ранее?

В конце мая завершилась долгождання реконструкция Киевского зоопарка. Заведение быстро наводнили посетители. Среди них был и экс-глава ОПУ Андрей Богдан.

Подойдя с собачкой к вольеру с козлом, политик похлопал по голове, приговаривая "Козлина ты дурная". После этого Богдан решил прокатить свою собачку на спине животного.

Вскоре видео с произошедшим попал в сеть и чувством юмора политика оказались довольны отнюдь не все.

Напомним, 11 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Его место занял Андрей Ермак.

О причинах перестановок в ОПУ пока ничего неизвестно. Предположительно, увольнение Богдана связано с расколом в среде Команды Зе. Ранее мы писали, что в январе 2020 г. тогдашний глава Офиса президента сильно повздорил с Андреем Ермаком. Почему? Ответ узнаете по ссылке.