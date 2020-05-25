Козлина ты дурная: Андрей Богдан сходил в зоопарк и пообщался с козой на равных

Андрей Богдан демонстрирует свой уровень / Скриншот

Главной светской новостью понедельника стал визит бывшего главы Офиса президента в киевский зоопарк. Конечно, Андрей Богдан не удержался от того, чтобы выставить себя в идиотском виде.

Недавно в Киеве открыл после реставрации главного входа и карантина Зоопарк. Туда ломанулись киевляне, среди них был некогда права рука президента - Андрей Богдан с собачкой.

Визит Богдан осуществил вместе с детьми и маленькой собачкой. Целью визита было общение с козой - животное так и льнуло к Богдану, а тот теребил ее за ухо и приговаривал мантру "Козлина ты дурная".

"Козлина ты дурная" - Богдан "быкует" в Киевском зоопарке:

Таким образом, Андрей Богдан, видимо, рассчитывал удивить всех своим невероятным чувством юмора и запредельным остроумием. Однако особо никто таким шуткам не смеялся, потому тот повторил свою "шутку" несколько раз.

Далее Богдан решил закрепить эффект, прокатив свою собачку на другой козе, однако животному это пришлось не по душе, как и несколькими месяцами ранее - президенту Зеленскому.

Также стоит отметить повсеместное наплевательское отношение к карантину, который адаптивно действует в Киеве - на видео все без масок и не придерживаются дистанции.