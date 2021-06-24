Євро 2020: усі пари 1/8 фіналу

Знову в бій - 29 червня / УАФ

Пізно ввечері у середу, 23 червня, завершився груповий етап Євро 2020. Вперше в історії до плеофф Чемпіонату Європи пробилася збірная України. Кому ще поталанило потрапити до 1/8 фіналу - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Збірна України таки отримала своє місце і зіграє проти Швеції в Глазго. Матч пройде у вівторок, 29-го червня. Україна стала четвертою кращою командою, що посіла 3-є місце. За бортом опинилися Фінляндія та Словаччина.

1/8 фіналу Євро-2020

26 червня. 19:00. Амстердам. Йохан Кройфф Арена

Вельс – Данія

26 червня. 22:00. Лондон. Вемблі

Італія – Австрія

27 червня. 19:00. Будапешт. Пушкаш Арена

Нідерланди - Чехія

27 червня. 22:00. Севілья. Олімпійський стадіон

Бельгія - Португалія

28 червня. 19:00. Копенгаген. Паркен

Хорватія – Іспанія

28 червня. 22:00. Бухарест. Національний стадіон

Франція - Швейцарія

29 червня. 19:00. Лондон. Вемблі

Англія – Німеччина

29 червня. 22:00. Глазго. Гемпден Парк

Швеція – Україна