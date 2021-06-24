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Євро 2020: усі пари 1/8 фіналу

06:00
Знову в бій - 29 червня - фото 1
Знову в бій - 29 червня / УАФ

Пізно ввечері у середу, 23 червня, завершився груповий етап Євро 2020. Вперше в історії до плеофф Чемпіонату Європи пробилася збірная України. Кому ще поталанило потрапити до 1/8 фіналу - читайте на БЕЗ ТАБУ.

Збірна України таки отримала своє місце і зіграє проти Швеції в Глазго. Матч пройде у вівторок, 29-го червня. Україна стала четвертою кращою командою, що посіла 3-є місце. За бортом опинилися Фінляндія та Словаччина.

Євро 2020: усі пари 1/8 фіналу - фото 208334

1/8 фіналу Євро-2020

26 червня. 19:00. Амстердам. Йохан Кройфф Арена
Вельс – Данія

26 червня. 22:00. Лондон. Вемблі
Італія – Австрія

27 червня. 19:00. Будапешт. Пушкаш Арена
Нідерланди - Чехія

27 червня. 22:00. Севілья. Олімпійський стадіон
Бельгія - Португалія

28 червня. 19:00. Копенгаген. Паркен
Хорватія – Іспанія

28 червня. 22:00. Бухарест. Національний стадіон
Франція - Швейцарія

29 червня. 19:00. Лондон. Вемблі
Англія – Німеччина

29 червня. 22:00. Глазго. Гемпден Парк
Швеція – Україна

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