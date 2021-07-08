Євро 2020: Англія проходить до фіналу завдяки сумнівному пенальті

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В ніч на четвер, 8 липня, став відомий другий фіналіст Євро 2020. Вперше в своїй історії таку честь отримала команда Англії.

Зустріч пройшла на стадіоні «Вемблі» і завершилася з результатом 2:1 на користь британців.

В основний ігровий час команди обмінялися голами. Півзахисник данців Міккель Дамсгор відкрив рахунок на 30-й хвилині ударом зі штрафного. Англійці відновили рівновагу через 9 хвилин завдяки автоголу центрального захисника скандинавів Симона Кьєра.

Остаточний рахунок у півфіналі встановив Гаррі Кейн, який зумів добити м'яч у ворота Каспера Шмайхеля після нереалізованого пенальті наприкінці першого екстра-тайму (104).

При цьому до самого пенальті є питання. Арбітр його призначив за мінімальне торкання захисника данців вінгера англійців Рахіма Стерлінга. Система ВАР це довела глядачам і вболівальникам, але не суддям.

У фіналі Євро-2020, який відбудеться 11 липня на «Вемблі», Англія зіграє з Італією, яка днем ​​раніше в серії пенальті завдала поразки Іспанії.