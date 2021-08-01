Є перше срібло! Михайло Романчук завоював першу срібну медаль для України
У неділю, 1 серпня, плавець Михайло Романчук завоював першу срібну медаль для України на Олімпіаді-2020 у Токіо та розбавив колекцію з бронзи.
Українець подолав дистанцію у 1500 метрів за 14:40:66.
Як зазначив Романчук, він задоволений другим місцем та вже мотивований на наступний сезон й олімпійський цикл.
"Ми приїхали до Японії 12 липня, тому трохи організм звик до цього часу й режиму, але біологічний годинник ніяк не обдуриш. Важко, але, як я і говорив, всі в однакових умовах. Мені нема на що скаржитися. У мене дві медалі – "срібло" та "бронза". Був би ще один заплив – завоював би "золото". На жаль, його немає. Проаналізуємо з тренером виступ і помилки. Будемо їх враховувати, рухатися далі", – прокоментував спортсмен.
У фіналі запливу чоловіків вільним стилем взяли участь двоє українських плавців - Михайло Романчук та Сергій Фролов.
Перше місце посів американець Роберт Фінке, друге - Михайло Романчук, а третє - Флоріан Веллброк з Німеччини. Сергій Фролов фінішував восьмим.
Для України це перше "срібло" на Олімпіаді-2020. До цього українські спортсмени завоювали п'ять бронзових медалей.
До цього Михайло Романчук виграв бронзову медаль у запливі на 800 метрів вільним стилем, встановивши Олімпійський та національний рекорд.
Він пробився у півфінал з результатом 7.41.28.