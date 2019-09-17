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Языковой закон изменят? Команда Зе вынесла вердикт

17:40
Языковой закон изменят? Команда Зе вынесла вердикт - фото 1
Языковой закон изменят? Команда Зе вынесла вердикт

Весной 2019 г. Верховная Рада приняла закон о защите украинского языка. После прихода к власти Владимира Зеленского, Команда Зе пообещала его "пересмотреть". Сдержит ли она свое обещание?

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Как оказалось нет. Пока что нет.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на официальный ответ ОП.

"Органом конституционной юрисдикции, который решает вопросы о соответствии Конституции законов, является Конституционный Суд (КСУ). При этом, КСУ открыто конституционное производство в вопросе по представлению 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в ответе пресс-службы ОП.

Языковой закон изменят? Команда Зе вынесла вердикт - фото 187940

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.

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