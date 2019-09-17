Языковой закон изменят? Команда Зе вынесла вердикт

Языковой закон изменят? Команда Зе вынесла вердикт

Весной 2019 г. Верховная Рада приняла закон о защите украинского языка. После прихода к власти Владимира Зеленского, Команда Зе пообещала его "пересмотреть". Сдержит ли она свое обещание?

Как оказалось нет. Пока что нет.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на официальный ответ ОП.

"Органом конституционной юрисдикции, который решает вопросы о соответствии Конституции законов, является Конституционный Суд (КСУ). При этом, КСУ открыто конституционное производство в вопросе по представлению 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - говорится в ответе пресс-службы ОП.

Напомним, что языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.