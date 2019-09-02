"Безграмотная п…..": Министр образования дико оконфузилась – ФОТО

"Безграмотная п…..": Министр образования дико оконфузилась – ФОТО

Намедни Команда Зе назначила нового министра образования – Анну Новосад. И все бы ничего, но она плохо знает украинский язык.

На конфуз "зеленого" министра обратила внимание скандальный юрист Татьяна Монтян. Однако в данном аспекте Монтян все указала резко, но правильно.

"Наша новая министерка образования. Или министерша? Короче говоря, какая-то тупая безграмотная п…., такая же, как и остальные в Команде Зе", - отметила она в Facebook.и выложила вот это фото.

Отметим, что о "зелености" команды говорили уже неоднократно, поэтому небольшую ее часть (депутатов - прим.ред.) отправили на курсы образования в Трускавце. Но не обошлось без курьезов.

Однако это слабо помогло. В первый день работы Рады журналисты решили опросить молодых депутатов на тему "Что почем". Получилось не очень.

Напомним, "Только Мальдивы": у Зеленского заступились за Богдана.