Языковой закон: Бойко нанес ответный удар
В четверг, 25 апреля ВРУ приняла нашумевший языковой закон. Но регионалы против.
Глава фракции "Оппоблока" Вадим Новинский и нардеп Юрий Бойко намерены оспорить принятие упомянутого акта.
Об этом свидетельствует сайт парламента. Неугомонные оппозиционеры уже успели зарегистрировать два проекта постановления об отмене решения Рады о принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Согласно процедуре, пока спикер Парубий не рассмотрит указанные акты, он не имеет права подписывать закон.
Кстати о Парубие. На днях тот обещал в случае сбора 150 подписей и принятия языкового закона добровольно уйти в отставку.
"С одним нюансом: это произойдет после того, как я как председатель Верховной Рады Украины поставлю подпись под законом об украинском языке. А эта подпись появится вскоре", – заявил глава ВРУ.
Закон есть. Осталось подождать подписей и .....