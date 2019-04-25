Языковой закон: Бойко нанес ответный удар

22:00 25 апреля,

Языковой закон: Бойко нанес ответный удар

В четверг, 25 апреля ВРУ приняла нашумевший языковой закон. Но регионалы против.

Глава фракции "Оппоблока" Вадим Новинский и нардеп Юрий Бойко намерены оспорить принятие упомянутого акта.

Об этом свидетельствует сайт парламента. Неугомонные оппозиционеры уже успели зарегистрировать два проекта постановления об отмене решения Рады о принятии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Согласно процедуре, пока спикер Парубий не рассмотрит указанные акты, он не имеет права подписывать закон.

Кстати о Парубие. На днях тот обещал в случае сбора 150 подписей и принятия языкового закона добровольно уйти в отставку.

"С одним нюансом: это произойдет после того, как я как председатель Верховной Рады Украины поставлю подпись под законом об украинском языке. А эта подпись появится вскоре", – заявил глава ВРУ.

Закон есть. Осталось подождать подписей и .....