Нардепы приняли закон об украинском языке

11:20 25 апреля,

Нардепы приняли языковой закон

Спустя долгое время обсуждений и ненужных разглагольствований, препираний и оказываемого общественными активистами давления на нардепов, в четверг, 25 апреля, Верховная Рада приголосовала за закон Украины ""Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Голосованию за законопроект, зарегистрированный под номером 5670-д предшествовали выступления в парламенте целого ряда нардепов.

Кроме того, в зал заседаний прибыли почетный патриарх ПЦУ Филарет и экс-президент Украины Виктор Ющенко, которые также выступали за принятие закона о языке.

Не обошлось и без сопротивления. Пятая колонна рыгов даже блокировала трибуну ВР.

В итоге большинство нардепов все же сподобилось проголосовать "за" важнейший для Украины закон. С первой попытки 278 политиков нажали на зеленую кнопку.

Стоит отметить, что закон стал скандальным только из-за препираний многих народных избранников. Антиукраинские деятели не хотели, чтобы украинский язык становился обязательным для СМИ и сферы услуг, образования и т.д.

Поэтому после первого чтения нардепы начали заваливать комитет ВР правками - их было более двух тысяч.

Пока парламентарии рассмотрели каждую из них, пока приняли решение по всем пунктам, прошло почти два года. А все это время украинцы ждали и хотели, чтобы в стране наконец-то был принят регулирующий нормы использования государственного языка законопроект.