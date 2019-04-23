Парубия в отставку: в Раде собирают подписи

20:30 23 апреля,

Парубия в отставку: в Раде собирают подписи

В Раде начали сбор подписей за отставку главы парламента Андрея Парубия.

Инициатором увольнения великого оратора выступил нардеп от "Видродження" Валерий Писаренко.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Главы Верховной Рады. Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности", - написал политик в Facebook.

И тут же добавил.

"P.S. опережая комментарии сторонников конспирологии хочу успокоить, эти действия не означают мою работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время".

Та самая бумага

Напомним, лидер украинского парламента спетлял из страны и отправился на отдых. Разумеется, далеко не бюджетный. Андрей Парубий оплачивает как минимум 10 тысяч гривен за сутки жизни в Intercontinental Doha - люксовом пятизвездочном отеле Катара.

Об элитном отдыхе одного из власть имущих сообщил на своей странице в Facebook журналист Александр Дубинский, который и опубликовал видео с Андреем Парубием, снятое в эмирате Катар.

Впрочем, согласно официальной е-декларации чиновника, нежиться на пляжах в Персидском заливе он может очень даже долго: спикер ВР хранит 550 тысяч гривен и 42,2 тысячи долларов наличными.

В прошлом году парламентарий получил почти полмиллиона гривен зарплаты. И живет он, в отличие от многих своих коллег, не за средства жены, которая задекларировала всего 55 тысяч гривен зп.

Из недвижимого имущества Парубий указал две квартиры во Львове, дом и землю в селе Урыч Львовской области. В Киеве спикер ВР живет в отеле за счет государства.

Не может глава парламента похвастаться и люксовым автомобилем: он катается на вполне бюджетном Peugeot 508.