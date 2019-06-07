Явка 100%: нардепу Кужель пришлось отдуваться за всю Батькивщину (ВИДЕО)

Кужель кнопкодавила на максималках

Давняя соратница непотопляемой Юлии Тимошенко Александра Кужель в пятницу, 7 июня, выступила смотрящей и ответственной за голосование фракции.

Последний будний день недели в Раде всегда отличался минимальной посещаемостью. Исключением можно считать только лишь те пятницы, когда нардепам действительно нужно принять какие-то законы.

А обычно по пятницам в парламенте сидит пара человек, особенно после обеда.

Тем не менее, официально во многих фракциях посещаемость просто зашкаливает.

Так, сегодня за своих коллег отдувалась Александра Кужель. Фотограф Ян Доброносов заснял ее за втыканием именных карточек для голосований представителей партии:

"Нужно сказать, что такое происходит в большинстве фракций. Только первый день после инаугурации Зеленского выдавали каждому в руки. Депутат Кужель разложила карты практически всех депутатов от фракции, даже за лидера которого с понедельника не видел в парламенте!".

Можно было бы списать демарш нардепов на конфликт между ними и президентом, но они не приходят на работу по пятницам уже многие годы.

Напомним, на следующий день после инаугурации Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента. 23 мая он официально вступил в силу.

Многим политикам это не понравилось. Так, экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжалует в суде указ президента о роспуске Рады. То же самое грозился сделать и спикер Рады Андрей Парубий.