Владимир Зеленский Чернобыль от HBO Убийство Кирилла Тлявова Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Явка 100%: нардепу Кужель пришлось отдуваться за всю Батькивщину (ВИДЕО)

15:00
Кужель кнопкодавила на максималках - фото 1
Кужель кнопкодавила на максималках

Давняя соратница непотопляемой Юлии Тимошенко Александра Кужель в пятницу, 7 июня, выступила смотрящей и ответственной за голосование фракции.

Последний будний день недели в Раде всегда отличался минимальной посещаемостью. Исключением можно считать только лишь те пятницы, когда нардепам действительно нужно принять какие-то законы.

Выборы в Раду: как это будет

А обычно по пятницам в парламенте сидит пара человек, особенно после обеда.

Тем не менее, официально во многих фракциях посещаемость просто зашкаливает.

Так, сегодня за своих коллег отдувалась Александра Кужель. Фотограф Ян Доброносов заснял ее за втыканием именных карточек для голосований представителей партии:

"Нужно сказать, что такое происходит в большинстве фракций. Только первый день после инаугурации Зеленского выдавали каждому в руки. Депутат Кужель разложила карты практически всех депутатов от фракции, даже за лидера которого с понедельника не видел в парламенте!".

Можно было бы списать демарш нардепов на конфликт между ними и президентом, но они не приходят на работу по пятницам уже многие годы.

Напомним, на следующий день после инаугурации Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента. 23 мая он официально вступил в силу.

Многим политикам это не понравилось. Так, экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжалует в суде указ президента о роспуске Рады. То же самое грозился сделать и спикер Рады Андрей Парубий.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Александра Кужель Батьківщина Юлия Тимошенко нардеп Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Луценко выявил опасную банду - фото 1
Луценко возбудился против Кучма: Что это было
17:44
Антиукраинские силы объединяются - фото 1
Вилкул, Кернес и другие: объединилась тусовка ватных приспособленцев из разных партий
16:00
Бойцы СБУ задержали террориста - фото 1
Боевик "ДНР" заложил бомбу у детской площадки в центре Запорожья (ВИДЕО)
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...