Роспуск Рады: экс-кандидат в президенты подал в суд

Роспуск Рады: экс-кандидат в президент подал в суд

Экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжалует в суде указ президента о роспуске Рады.

Об этом политик написал в Facebook.

"Придется вспомнить лозунг 79-й бригады ДШВ. "Общее Дело" (общественная организация – прим. ред) обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины. Выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не надо принимать украинцев за дураков, не понимающих ваши договорняки", - написал Данилюк.

Отметим, что ранее о обжаловании указа президента заявлял спикер парламента Андрей Парубий. Однако уже 23 мая указ президента Украины был опубликован в официальном издании центральных органов власти "Урядовий кур'єр". Таким образом, он вступил в силу.

Напомним, социологи опубликовали новый рейтинг политсил, идущих на выборы в парламент. Спойлер: все вполне ожидаемо.

Опрос проведен с 16 по 21 мая работниками соцгруппы "Рейтинг". Итак, за кого же готовы голосовать украинцы?

На первом месте "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.