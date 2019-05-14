Партия Яценюка не пойдет на выборы

22:30 14 мая,

Партия Яценюка не пойдет на выборы

Партия Арсения Яценюка "Народный фронт" не пойдет на выборы в Раду.

Об этом заявил нардеп Георгий Логвинский.

"Народный Фронт" вообще как «Народный Фронт» больше не будет существовать на следующих выборах. Будет стопроцентный ребрендинг, я думаю, что изменятся игроки. Думаю, что будет объединение с другими политическими силами и мы увидим определенный блок или объединения, которые могут быть представлены на следующих парламентских выборах", — рассказал депутат.

А вот кто возглавит новую силу –неизвестно.

Народные избранники ведут переговоры сразу с несколькими вероятными лидерами.

"Насколько я слышал, идут переговоры с премьер-министром господином Гройсманом, частью "Блока Петра Порошенко", возможно... может, даже с Юлией Тимошенко идут какие-то разговоры", - заявил Логвинский.

Стоит отметить, что шаги "нарфронтовцев" являются вполне здравыми и адекватными. Если верить недавним соцопросам, так первое место займет несуществующая "Слуга народа" – 22.7 %, БПП "Солидарность"– 12.2%, неугомонная "Батькивщина" – 10.0%, Юрий Бойко – 7.5 % , Гриценко – 5.5% Остальные 20% участников опроса затруднились ответить.