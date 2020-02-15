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"Я космонавт": Дубилет оправдался за перепись "ЛДНР"

12:00
"Я космонавт": Дубилет оправдался за перепись "ЛДНР" - фото 1
"Я космонавт": Дубилет оправдался за перепись "ЛДНР"

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет оправдался за свои слова о переписи населения "ЛДНР" с помощью спутников.

Украину покинули 4 млн человек – Дубилет

Об этом политик написал в Facebook.

рассказал (в интервью - прим. ред.), что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках с помощью спутника, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом", - заявил Дубилет и подчеркнул, что он не космонавт.

'Я космонавт': Дубилет оправдался за перепись 'ЛДНР' - фото 195879

"После этого в интернете разошлась новость с заголовком "Дубилет хочет подсчитать украинцев с помощью спутника". Причем в сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начала писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт", - добавил политик.

Напомним, 23 января 2020 г. министр Кабмина Дмитрий Дубилет опубликовал перепись населения Украины, проживающего на неоккупированной территории страны.

Однако с выложенной информацией согласились далеко не все. В частности, чиновника заподозрили в недобросовестном подсчете украинцев путем умножения цифр Госстата на 0.888. Больше об этом читайте по ссылке.

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Дмитрий Дубилет ДНР "ЛНР" украинцы Новости Украина
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