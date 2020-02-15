"Я космонавт": Дубилет оправдался за перепись "ЛДНР"

"Я космонавт": Дубилет оправдался за перепись "ЛДНР"

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет оправдался за свои слова о переписи населения "ЛДНР" с помощью спутников.

Об этом политик написал в Facebook.

"Я рассказал (в интервью - прим. ред.), что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках с помощью спутника, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом", - заявил Дубилет и подчеркнул, что он не космонавт.

"После этого в интернете разошлась новость с заголовком "Дубилет хочет подсчитать украинцев с помощью спутника". Причем в сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начала писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт", - добавил политик.

Напомним, 23 января 2020 г. министр Кабмина Дмитрий Дубилет опубликовал перепись населения Украины, проживающего на неоккупированной территории страны.

Однако с выложенной информацией согласились далеко не все. В частности, чиновника заподозрили в недобросовестном подсчете украинцев путем умножения цифр Госстата на 0.888. Больше об этом читайте по ссылке.