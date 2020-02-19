"Я грущу": Бужанский "оправдался" за неуважение к Небесной Сотне

"Я грущу": Бужанский оправдался за неуважение к Небесной Сотне

В среду, 19 февраля, "Слуга народа" Макс Бужанский демонстративно отказался почтить память Героев Небесной Сотни. После разгоревшегося скандала, политик попытался оправдаться за свои действия.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - заявил Макс Бужанский.

Отметим, что несмотря на свои заверения в скорби по погибшим, "слуга народа" до сих пор не написал оправдательный пост в Facebook и как и раньше продолжает банить всех несогласных.

Напомним, Макс Бужанский уже неоднократно попадал в скандалы. В частности, он оскорблял своих избирателей, дрался в Раде с другим "слугой народа" и предлагал приостановить украинизацию школ.

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