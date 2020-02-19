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"Я грущу": Бужанский "оправдался" за неуважение к Небесной Сотне

20:20
"Я грущу": Бужанский оправдался за неуважение к Небесной Сотне - фото 1
"Я грущу": Бужанский оправдался за неуважение к Небесной Сотне

В среду, 19 февраля, "Слуга народа" Макс Бужанский демонстративно отказался почтить память Героев Небесной Сотни. После разгоревшегося скандала, политик попытался оправдаться за свои действия.

Бужанский отказался почтить память Героев Небесной Сотни – ВИДЕО

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - заявил Макс Бужанский.

Отметим, что несмотря на свои заверения в скорби по погибшим, "слуга народа" до сих пор не написал оправдательный пост в Facebook и как и раньше продолжает банить всех несогласных.

'Я грущу': Бужанский 'оправдался' за неуважение к Небесной Сотне - фото 196072

Напомним, Макс Бужанский уже неоднократно попадал в скандалы. В частности, он оскорблял своих избирателей, дрался в Раде с другим "слугой народа" и предлагал приостановить украинизацию школ.

Подробнее о нем читайте в нашем досье.

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Макс Бужанский Небесная сотня Новости Украина
Радио Свобода
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