Бужанский отказался почтить память Героев Небесной Сотни – ВИДЕО

Бужанский отказался почтить память Героев Небесной Сотни – ВИДЕО

"Слуга народа" Макс Бужанский демонстративно отказался почтить память Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает "Новое время".

19 февраля во время заседания Верховной Рады депутатам было предложено почтить минутой молчания память героев Революции Достоинства. Почти все присутствующие встали со своих мест; сидеть остался лишь одиозный "слуга народа" Макс Бужанский.

Поступок депутата вызвал немалое возмущение в сети, однако политик не стал оправдываться и начал банить всех недовольных.

Руководство партии "Слуга народа" тоже воздержалось от комментариев.

Отметим, что Макс Бужанский уже неоднократно попадал в скандалы. В частности, он оскорблял своих избирателей, дрался в Раде с другим "слугой народа" и предлагал приостановить украинизацию школ.

Подробнее о нем читайте в нашем досье.