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"Дол…бы": Слуга народа жестко унизил родителей школьников

12:37
"Дол…бы": Слуга народа жестко унизил родителей школьников - фото 1
"Дол…бы": Слуга народа жестко унизил родителей школьников

"Слуга народа" Максим Бужанский жестко оскорбил родителей детей, обучающихся в одной из школ Днепра.

"В ср*ку!": Найем жестко унизил "слугу народа"

Об этом политик сам написал Facebook.

Прибыв в 25 округ, нардеп принялся инспектировать то, что по его мнению важнее всего: больницы и школы.

Зайдя на территорию одной из них, он ужаснулся "20 открытым люкам". Движимый жаждой справедливости, Бужанский решил разузнать в чем же дело.

'Дол…бы': Слуга народа жестко унизил родителей школьников - фото 188409

"Спрашиваю, а что, родители не могут скинутся по 100 гривен и купить эти люки? Ужас в глазах, нет, они категорически против, мы еле заставили их купить в школу несколько десятков перегоревших лампочек", - написал "слуга" и выразил свое мнение о родителях детей.

"Приду на собрание и скажу родителям, что они дол@оебы. Инфантильные, причем. Мне не похер, что их дети могут сломать ноги, им похер. Переделать я их не переделаю, так хоть правду скажу", - заявил Бужанский.

Однако согласились с политиком далеко не все. Реакция на слова нардепа оказалась вполне предсказуемой.

'Дол…бы': Слуга народа жестко унизил родителей школьников - фото 188408

Позже к спору подтянулась и тяжелая артиллерия - представители Минобразования. Вот что заявил по этому поводу руководитель одной из экспертных групп учреждения Владимир Божинский.

"Я видел это заявление нардепа. Но все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и развитием школ – это зона ответственности его основателя. В случае коммунальной школы – это либо городской, либо районный совет. Реже – областной совет".

Напомним, "Вы еще здесь?!": У Зеленского жестко унизили СМИ.

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Днепр Партия Слуга народа Макс Бужанский школа Новости Украина
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