WADA хочет отстранить русских на четыре года

Русских собираются четыре года не допускать на международные соревнования

На заседании комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства были приняты рекомендации не допускать граждан страны-террориста ко всем международным соревнованиям, которые проходят под эгидой WADA.

Непосредственно решение о бане для сборных РФ может быть принято 9 декабря на заседании исполкома агентства.

В таком случае представители страны-агрессора получат возможность участвовать в соревнованиях под белым, нейтральным флагом, а в случае их победы гимн России на международной арене звучать не будет.

По данным журналистов New York Times, рекомендацию не допускать страну, где существует специальная программа по приему допинга и сокрытию своих преступлений путём подмены анализов, включили в доклад комитета WADA, который готовили работники агентства вместе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором.

В документах борцы с запрещёнными в спорте препаратами отметили, что русские специально манипулировали базой московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг.

Вместе с рекомендацией не допускать проштрафившуюся сборную чиновники включили в доклад требование запретить доступ на соревнования и спортивным функционерам РФ. Русскими также запретят организовывать турниры.

Параллельно с этим в WADA утверждают, что вычислили людей, чьи данные были удалены из переданной российской стороной базы данных московской лаборатории, так что "чемпионы" будут лишены всех медалей, как бы Путину и компании не хотелось скрыть следы махинаций.

Напомним, впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только росскийские анти-допинговые организации, но и спецслужбы страны-агрессора. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2019 в Южной Корее.