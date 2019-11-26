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WADA хочет отстранить русских на четыре года

08:40
Русских собираются четыре года не допускать на международные соревнования - фото 1
Русских собираются четыре года не допускать на международные соревнования

На заседании комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства были приняты рекомендации не допускать граждан страны-террориста ко всем международным соревнованиям, которые проходят под эгидой WADA.

Непосредственно решение о бане для сборных РФ может быть принято 9 декабря на заседании исполкома агентства.

Россия атаковала международные антидопинговые организации

В таком случае представители страны-агрессора получат возможность участвовать в соревнованиях под белым, нейтральным флагом, а в случае их победы гимн России на международной арене звучать не будет.

По данным журналистов New York Times, рекомендацию не допускать страну, где существует специальная программа по приему допинга и сокрытию своих преступлений путём подмены анализов, включили в доклад комитета WADA, который готовили работники агентства вместе с британским адвокатом Джонатаном Тейлором.

В документах борцы с запрещёнными в спорте препаратами отметили, что русские специально манипулировали базой московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг.

Вместе с рекомендацией не допускать проштрафившуюся сборную чиновники включили в доклад требование запретить доступ на соревнования и спортивным функционерам РФ. Русскими также запретят организовывать турниры.

Параллельно с этим в WADA утверждают, что вычислили людей, чьи данные были удалены из переданной российской стороной базы данных московской лаборатории, так что "чемпионы" будут лишены всех медалей, как бы Путину и компании не хотелось скрыть следы махинаций.

Напомним, впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только росскийские анти-допинговые организации, но и спецслужбы страны-агрессора. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2019 в Южной Корее.

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