Россия атаковала международные антидопинговые организации

Русские отчаянно пытаются украсть данные о допинговых манипуляциях

Накануне выдвижения РФ новых обвинений в принудительном участии спортсменов в приеме запрещенных веществ, Кремль натравил хакеров на серверы международных антидопинговых ведомств.

Атаки обнаружили специалисты корпорации Microsoft, о чем сразу же заявили всему миру.

По данным экспертов, за попытками взлома организаций стоят кибертеррористы из группы Strontium, известной также как Fancy Bear или APT28. Именно эти хакеры работают на Кремль и, по некоторым данным, являются кадровыми специалистами российских силовых ведомств.

"Хакерские группировки, известные своими связями с Москвой, приступили к атакам 16 сентября. Их целью были как минимум 16 международных антидопинговых учреждений на трех континентах, - отметил вице-президент Microsoft Том Берт. - Некоторые из этих нападений были успешными, но большинство - нет".

В то же время в антидопинговой организации США и во Всемирной антидопинговой организации утверждают, что никаких свидетельств взлома не обнаружили. В систему хакеры проникнуть не смогли.

Как говорят в WADA, к концу этого года эксперты собираются принять решение по поводу обвинений московской лаборатории в манипуляциях с пробами спортсменов.

Отмтеим, что русские и допинг - это устойчивое словосочетание. Впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только росскийские анти-допинговые организации, но и спецслужбы страны-агрессора. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2019 в Южной Корее.

Таким образом, новое нарушение может быть истолковано как рецидив и привести к полному бану России.